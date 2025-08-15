Террор на 24 августа: зачем Россия накапливает дроны с начала месяца

Related video

РОВ готовятся к террору на 24 августа?

По состоянию на 13 августа вероятное накопление дронов камикадзе/приманок Shahed-136/"Гербера"/"Пародия" имеют следующее количество…

В ночь на 31 июля у РОВ суммарный накопленный запас дронов камикадзе/приманок Shahed-136/"Гербера"/"Пародия" мог составлять более 1 600.

Начиная с 1 августа, РОВ не провели ни одного налета дронами, которые бы превышали 200 единиц, что соответствует их среднестатистическому показателю производства как дронов-камикадзе, так и дронов-приманок.

В ночь на 1 августа РОВ применили 72 дрона, накопление за сутки — более 130, суммарно — более 1 730.

В ночь на 2 августа РОВ применили 53 дрона, накопление за сутки — более 150, суммарно — более 1 880.

В ночь на 3 августа РОВ применили 76 дронов, накопление за сутки — более 120, суммарно — более 2 000.

В ночь на 4 августа РОВ применили 162 дрона, накопление за сутки — более 40, суммарно — более 2 050.

В ночь на 5 августа РОВ применили 46 дронов, накопление за сутки — более 150, суммарно — более 2 200.

В ночь на 6 августа РОВ применили 45 дронов, накопление за сутки — более 150, суммарно — более 2 350.

В ночь на 7 августа РОВ применили 112 дронов, накопление за сутки — более 90, суммарно — более 2 450.

В ночь на 8 августа РОВ применили 104 дрона, накопление за сутки — более 100, суммарно — более 2 550.

В ночь на 9 августа РОВ применили 47 дронов, накопление за сутки — более 150, суммарно — более 2 700.

В ночь на 10 августа РОВ применили 100 дронов, накопление за сутки — более 100, суммарно — более 2 800.

В ночь на 11 августа РОВ применили 71 дрон, накопление за сутки — более 130, суммарно — более 2 930.

В ночь на 12 августа РОВ применили 48 дронов, накопление за сутки — более 150, суммарно — более 3 080.

В ночь на 13 августа РОВ применили 49 дронов, накопление за сутки — более 150, суммарно — более 3 230.

Как видно из вышеуказанной статистики, РОВ редко когда с начала августа применяли больше 100 дронов камикадзе/приманок Shahed-136/"Гербера"/"Пародия", а порою и вовсе меньше 50. При этом я сомневаюсь, что это вызвано падением производства или некими проблемами технического и технологического порядка. Также нет информации о результативности ударов украинских дальнобойных дронов по производству Shahed-136, хотя известно, что были поражены, в том числе, и складские помещения на заводе в Елабуге.

Очевидно, что РОВ сейчас проводят беспрецедентное накопление дронов, которые могут быть применены после 15 августа, или же накануне либо непосредственно на 24 августа. С учетом технологических возможностей РОВ, они не могут осуществить пуск всех трех тысяч и даже тысячи дронов одновременно, но в течение суток, в режиме станочных пусков, они могут устроить 24-часовой террор на 24 августа.

По факту, такая тенденция уже говорит о том, что никакие встречи на Аляске ни к чему не приведут, а путин отправится говорить с Трампом, заранее готовясь к очередному террору против Украины.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

