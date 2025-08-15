Террор на 24 августа: зачем Россия накапливает дроны с начала месяца
Россия сейчас проводит беспрецедентное накопление дронов, которые могут быть применены после 15 августа, или же накануне либо непосредственно на 24 августа, предполагает военный обозреватель Александр Коваленко. Об этом говорит резкое снижение атак "шахедами" с начала месяца.
РОВ готовятся к террору на 24 августа?
По состоянию на 13 августа вероятное накопление дронов камикадзе/приманок Shahed-136/"Гербера"/"Пародия" имеют следующее количество…
В ночь на 31 июля у РОВ суммарный накопленный запас дронов камикадзе/приманок Shahed-136/"Гербера"/"Пародия" мог составлять более 1 600.
Начиная с 1 августа, РОВ не провели ни одного налета дронами, которые бы превышали 200 единиц, что соответствует их среднестатистическому показателю производства как дронов-камикадзе, так и дронов-приманок.
В ночь на 1 августа РОВ применили 72 дрона, накопление за сутки — более 130, суммарно — более 1 730.
В ночь на 2 августа РОВ применили 53 дрона, накопление за сутки — более 150, суммарно — более 1 880.
В ночь на 3 августа РОВ применили 76 дронов, накопление за сутки — более 120, суммарно — более 2 000.
В ночь на 4 августа РОВ применили 162 дрона, накопление за сутки — более 40, суммарно — более 2 050.
В ночь на 5 августа РОВ применили 46 дронов, накопление за сутки — более 150, суммарно — более 2 200.
В ночь на 6 августа РОВ применили 45 дронов, накопление за сутки — более 150, суммарно — более 2 350.
В ночь на 7 августа РОВ применили 112 дронов, накопление за сутки — более 90, суммарно — более 2 450.
В ночь на 8 августа РОВ применили 104 дрона, накопление за сутки — более 100, суммарно — более 2 550.
В ночь на 9 августа РОВ применили 47 дронов, накопление за сутки — более 150, суммарно — более 2 700.
В ночь на 10 августа РОВ применили 100 дронов, накопление за сутки — более 100, суммарно — более 2 800.
В ночь на 11 августа РОВ применили 71 дрон, накопление за сутки — более 130, суммарно — более 2 930.
В ночь на 12 августа РОВ применили 48 дронов, накопление за сутки — более 150, суммарно — более 3 080.
В ночь на 13 августа РОВ применили 49 дронов, накопление за сутки — более 150, суммарно — более 3 230.
Как видно из вышеуказанной статистики, РОВ редко когда с начала августа применяли больше 100 дронов камикадзе/приманок Shahed-136/"Гербера"/"Пародия", а порою и вовсе меньше 50. При этом я сомневаюсь, что это вызвано падением производства или некими проблемами технического и технологического порядка. Также нет информации о результативности ударов украинских дальнобойных дронов по производству Shahed-136, хотя известно, что были поражены, в том числе, и складские помещения на заводе в Елабуге.
Очевидно, что РОВ сейчас проводят беспрецедентное накопление дронов, которые могут быть применены после 15 августа, или же накануне либо непосредственно на 24 августа. С учетом технологических возможностей РОВ, они не могут осуществить пуск всех трех тысяч и даже тысячи дронов одновременно, но в течение суток, в режиме станочных пусков, они могут устроить 24-часовой террор на 24 августа.
По факту, такая тенденция уже говорит о том, что никакие встречи на Аляске ни к чему не приведут, а путин отправится говорить с Трампом, заранее готовясь к очередному террору против Украины.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно