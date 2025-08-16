Точка демографического невозврата Украины: почему нужно спасать нацию именно сейчас, а потом может и не наступить

Related video

Новая демографическая реальность в Украине в условиях войны — это смертность на уровне более 500 тыс. человек в год и рождаемость на уровне до 170 тыс. человек в год.

То есть, отрицательный демографический прирост составит минус 330 тыс. человек ежегодно.

До войны данный показатель был на уровне 250 тыс. человек (без учета периода пандемии). То есть, война ухудшила данный показатель на 80 тыс. человек в год.

Новорожденные — это основа демографической пирамиды, "жизненный ствол" нации.

Почему он важен?

170 тыс. человек — это примерно 90 тыс. будущих женщин. Допустим, все они благополучно доживут до фертильного возраста и никуда не уедут. С коэффициентом фертильности в 0,7-0,8, они родят 50-60 тыс. новых детей, из которых женского пола будет примерно 30 тыс. человек.

То есть существует четко выраженная убывающая прогрессия депопуляции. У 30 тыс. женщин родится 20 тыс. детей, потом 7 тыс. …. 2 тыс.…500 детей….

Так что Ольга Богомолец не права, 180 лет у нас нет. Финальная остановка — в конце 21 века, а точку невозврата мы проходим сейчас. Только общество, одна половина которого подавлена и дезориентирована, в вторая экзальтирована, этого не замечает.

Хотя именно об этом сейчас нужно не просто думать, а формировать стратегии спасения нации. Да, уже даже не развития, а именно спасения.

И ключевая ошибка — думать, что проблему демографического "дна", можно будет решить "потом". Потому что "потом" речь, по словам классика, пойдет лишь о "ненароджених", права которых сейчас некому защитить.

Нет у нас омбудсмена "ненароджених".

Я не имею в виду систему регулирования абортов. Речь о блокировании жизненного пространства для тех, кто не сможет родиться в таких исторических условиях.

И единственный выход — эти условия изменить. В интересах "живущих" и "рожденных".

