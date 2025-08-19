Главная тайна "Фламинго": правда ли, что новая украинская крылатая ракета может иметь советские корни

Related video

О НОВОМ ОРУЖИИ И ЕГО АНОНСАХ

Блестящий фотокорреспондент Е. Лукацкий обнародовал фото новой украинской крылатой ракеты "Фламинго", которая якобы способна нести боеголовку весом 1 000 кг со скоростью 900 км/ч на расстояние аж 3 000 км. И которая уже производится серийно. Соответственно, ко мне сразу начали обращаться СМИ с просьбой прокомментировать эту замечательную новость.

Понятно желание наших граждан, чтобы на тот проклятый Кремль начали наконец падать тонны взрывчатки. Но при чем здесь многочисленные анонсы нового чудо-оружия, которых у нас в последнее время появляется очень много? Такие анонсы, возможно, и повышают настроение украинцев на некоторое время, но они не убивают врага, не уничтожают его технику, не разрушают его фортификации, логистику и промышленность.

Советский "Стриж" Фото: hromadske.ua

Над бредом кремлевского фюрерка об "оружии на новых физических принципах" я откровенно смеюсь, а наши сообщения о чем-то супермощном, которое запустили в серийное производство, просто не комментирую. Вот появится изделие в войсках, тогда с удовольствием проанализируем его преимущества, недостатки и потенциальное влияние на ход боевых действий.

Единственное, что хочу заметить по фото — это то, что многие увидели сходство "Фламинго" с ракетой FP-5 международной компании с британскими корнями "Milanion", которая поставляет оружие в Украину. Но если посмотреть глубже, то "Фламинго" является уменьшенной копией советской крылатой ракеты Ту-141. Эта ракета, кстати, тоже с птичьим названием "Стриж", производилась в Харькове, несколько экземпляров, сохранившихся у нас, после модернизации использовались в начале полномасштабной войны.

