Добропольский бумеранг: как попытка прорыва закончилась для войск РФ угрозой окружения

Добропольское направление

По всему периметру остатков вклинения противника идут упорные встречные бои. Судя по всему, 51-я ОВА противника получила усиление в виде нескольких резервных подразделений с бронетехникой (где-то до 1,5 батальона) и теперь упорно пытается прорваться к остаткам своих штурмовых подразделений, которые продолжают обороняться в районе села Кучеров Яр и к востоку от села Золотой Колодец.

Также враг, невзирая на потери, пытается занять село Родинское и удержать несколько позиций в лесополосах вдоль железной дороги, к западу от села Сухецкое.

В свою очередь, ВСУ продолжают контратаковать противника в основе "горловины" его вклинения, пытаясь полностью перерезать само вклинение по кратчайшему направлению Никаноровка-Маяк, а также постепенно сузить общую площадь вклинения противника.

В течение последних суток ситуация развивалась следующим образом:

сводные штурмовые подразделения 114-й и 132-й отдельных мотострелковых бригад (омсбр) противника, сосредоточившись между Шаховым и Новым Шаховым, атаковали с юга на север в направлении Кучеров Яр. Прорваться к окруженным им не удалось, но они продвинулись примерно на полкилометра;

также, стремясь не допустить дальнейшего продвижения подразделений ВСУ на восток от Никаноровки, они были атакованы с юга, в правый фланг, штурмовыми подразделениями из состава 1-й омсбр 51-й ОВА и 39-й омсбр из состава 68-го армейского корпуса (АК). Атакующим удалось занять одну лесополосу к северу от Затишка (бывшее Суворово), продвинувшись примерно на 1 км;

в свою очередь, ВСУ продолжали активно сокращать общую площадь "зоны проникновения" противника, как на ее "вершине", так и в "основании". Судя по всему, несколько вражеских штурмовых групп, засевших между Золотым Колодязем и Веселым в районе местного пруда, вскоре будут либо уничтожены, либо отступят к основному, до сих пор удерживаемому противником "остатку" своего вклинения — участку местности в районе села Кучеров Яр.

Кроме того, судя по всему, в течение последних нескольких дней передовым подразделениям ВСУ удалось в результате своих контрнаступательных действий прорваться на северную окраину села Маяк и начать за него бои. Что само по себе выглядит достаточно "неприятно" для подразделений 51-й ОВА, которые упорно атакуют в направлении Кучерова Яра. Расстояние между уже освобожденной ВСУ Никаноровкой и Маяком, который до сих пор удерживает противник, составляет 3,8 км.

Если украинским подразделениям, как атакующим со стороны Никаноровки, так и задействованным в боях за Маяк, удастся преодолеть это расстояние навстречу друг другу в течение ближайших нескольких дней, то в окружение попадут не только остатки штурмовых подразделений противника в районе Кучеров Яр, но и те подразделения 132-й и 114-й омсбр противника, которые сейчас пытаются прорваться к ним с юга.

Пока что я не взялся бы прогнозировать общий исход этих боев, поскольку стороны проявляют в них завидное упорство. На данный момент ситуация явно выглядит лучше для ВСУ, однако в связи с этим возникает вопрос — хватит ли у них сил и средств, чтобы закончить начатое?

Более того, очевидно, что российское командование сейчас очень активно пытается перегруппировать дополнительные силы и средства на это направление (скорее всего из состава 8-й ОВА), а также попытками активизироваться в полосах соседних армий (2-я и 8-я ОВА), стремясь таким образом помешать украинскому командованию наращивать усилия на этом направлении, маневрируя резервами из других ближайших к Доброполью направлений.

Покровское направление

Здесь в течение последних нескольких дней, очевидно, в рамках "сковывания" украинских резервов, противник активизировался на нескольких участках. В частности:

в направлении Гродовка-Мирноград атаковали штурмовые группы 137-й и 5-й омсбр, а также несколько "групп проникновения" из состава 72-го отдельного батальона специального назначения (об СпН). Им удалось продвинуться по дороге на Мирноград около 1 км в сторону поселка Луч;

15-я омсбр из состава 2-й ОВА, очевидно, еще не продвинулась на север от Удачного или между ним и Молодецким, а в Зверево до сих пор "закрепляется" 1437-й мотострелковый полк противника (с этого направления время от времени вражеские диверсионно-разведывательные группы пытаются проникнуть и в сам Покровск).

Надо понимать, что 41-я и 2-я ОВА сейчас накапливают личный состав и материально-технический ресурс в ожидании момента, когда 51-я ОВА противника прорвется в район к северу от города и заблокирует обе дороги на Доброполье. Однако, судя по всему, пока этот момент затягивается из-за "влезания" командования 51-й ОВА в авантюру с "прорывом" к дороге Доброполье-Краматорск. Ему явно придется как минимум перегруппировать силы и средства в своей полосе, чтобы продолжать "давление" на север от Покровска и Мирнограда.

