Путин не хочет и не может: 4 причины, почему война не прекратится в ближайшие месяцы

Related video

Почему войну нельзя остановить в ближайшие месяцы?

Переговоры США–Россия, похоже, активно продолжаются в кулуарном режиме. Но эти переговоры уже не определяют периметры окончания войны.

В The Telegraph вышла статья о том, что в ходе войны в России образовался средний класс, который не хочет окончания войны. И это едва ли не главная причина продолжения боевых действий. Многие украинские СМИ растиражировали эту, ну почти, чушь.

В книге "Постпутин. Россия, с которой нам придется жить следующие 50 лет" я вместе с Виталием Пировичем попытались посчитать бенефициаров этой войны. И их не так много, как это может показаться на первый взгляд — примерно 10% от общего количества населения РФ. Но это, во-первых, не совсем средний класс, а, во-вторых, мы можем лишь догадываться, какая часть из них стремится к продолжению войны любой ценой (я предполагаю, что далеко не 100%, а, как максимум, 70–75%).

Важно

Наступает новая реальность: готова ли Украина к переговорам США — Китай

Причины, по которым Путин не хочет завершения войны, кроются совсем в другом. Какие это причины?

Он не достиг ни одной из целей 2022 года (Россия не стала и не станет третьим полюсом мира; Россия не получила и, похоже, потеряла возможность иметь неограниченные полицейские функции на постсоветском пространстве; благодаря войне уже не удастся остановить деславянизацию РФ). Путин опирается на 25% ура-патриотов, которые хотят продолжения войны до уничтожения Украины (это цифры из нашего и "Нью-имидж групп" исследования). Путин не понимает, как ему закончить войну и не превратить это проактивное меньшинство в своих противников. В России идет масштабная национализация (перераспределение собственности) в интересах прежде всего 6 семей (Патрушевы, Чемезов, Кириенко, Ротенберги, Ковальчуки, Сечин), хотя "осколками" пользуется большое количество силовиков высшего звена. Остановка войны может изменить правила игры этого этапа накопления богатств, а следовательно — и подготовки к транзиту власти. Окружение Путина будет еще определенный период времени противиться окончанию войны. Мы вступили в новый этап переговоров, где основными переговорщиками являются Китай и США (в рамках этих переговоров существует вероятность, что состоятся переговоры по Украине). Путин хочет сыграть в посредника на этих переговорах (спойлер: ему не удастся, потому что он не нужен как посредник). Но он попытается расторговать две вещи: сокращение ядерного оружия (это Трамп может продать как победу и это, теоретически, может понравиться Си) и участие в разработке Северного морского пути и разработке арктического шельфа одновременно с КНР и США.

Как по мне, это главные факторы, которые влияют на всю геополитическую игру России сегодня.

Экономическая логика плюс ядерка — это то, что нравится Трампу, но его цель — это удачные переговоры с КНР, которые только стартуют. Логика КНР — в рамках этих переговоров официально получить статус второго полюса мира и договориться о торговом сосуществовании в ближайшие 10–15 лет, которое предполагает развал системы ВТО (это то, на чем будет настаивать Трамп). И, конечно, Китай и США будут договариваться о таких правилах игры, где не будет прямого военного столкновения между ними.

Наша базовая проблема (на всех уровнях, включая экспертный) — нежелание осознать изменения, которые уже происходят на наших глазах. А значит, нам нужно менять переговорную стратегию. Новая переговорная логика — это не только появление еще одного ключевого переговорщика. Это также новый забег как минимум на 5 тысяч метров.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно