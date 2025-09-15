СБУ вводит санкции: украинские дроны дотянулись до Приморска – как это изменит ситуацию на фронте

Related video

Рубрика "Малюк вводит санкции" (хороша тем, что можно регулярно менять имя субъекта ограничительных мер, благо в Силах обороны Украины хватает структур, умеющих работать по территории России).

В чем особенность событий?

Если очень грубо и схематично.

С середины 1960-х гг. экспорт советской/российской нефти в западном направлении был привязан к веткам магистрального нефтепровода "Дружба", который, среди прочего, обеспечивал устойчивость Организации Варшавского Договора.

В 1990-е гг. политико-оборонные реалии изменились, вследствие чего концепция была скорректирована — политическое руководство и нефтяные генералы России приняли стратегическое решение нарастить перевалку нефти через Балтийское море. Для чего в 2001-2006 гг. сначала была построена Балтийская трубопроводная система, конечной точкой которой стал порт Приморск (Ленинградская область). Затем в 2012 г. к нефтепроводу "Дружба" пристроили Балтийскую трубопроводную систему-II — трубу, которая из Брянской области идет на север и упирается в порт Усть-Луга (Ленинградская область).

Вследствие полномасштабной агрессии РФ против Украины началось снижение доли портов Черного моря (в частности — Новороссийска) в структуре российской нефтеперевалки. Акценты сместились на Балтику, т.к., здесь есть готовая инфраструктура.

В данный момент терминалы Приморска и Усть-Луги обеспечивают 90% нефтяной перевалки через Балтику. Именно они питают львиную долю "теневого флота", который в упор не замечают западные партнеры.

Экспорт нефти через Балтийское море, который НАТО может прекратить в один клик (но почему-то не делает этого), обеспечивает Кремлю возможность вести войну. Это не просто экономика — это вопросы геополитики и безопасности.

В августе-начале сентября различные структуры Сил обороны (СБС, ГУР, СБУ, ССО…) провели ряд "санкционных мероприятия" относительно нефтепровода "Дружба" и БТС-II, а также против некоторых объектов в порту Усть-Луга.

Приморск находится дальше (через Финский залив) и тянуться к нему сложнее. Но дроны СБУ дотянулись и туда (БТС). А также отработали по БТС-II.

Естественно, никто полностью порт в Приморске не уничтожил. Но даже ряд небольших повреждений имеет:

Прямые краткосрочные последствия – в виде простоя и экономических потерь. Прямые долгосрочные последствия. А именно: нефтяной экспорт РФ через Балтику теперь под вопросом, маршрут перестает быть надежным. Раз прилетело сегодня – прилетит еще не раз в самый неподходящий момент.

Это повышает издержки и сокращает доходы России.

Кроме этого, подвешены результаты стратегических решений российской власти и четверть века усилий по их воплощению.

Т.е., СБУ (вместе с коллегами по Силам обороны) не просто вводит санкции — люди Малюка обеспечивают элементы того самого стратегического поражения России, от одного упоминания которого у Путина дергается глазик.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

