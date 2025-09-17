Запугать Европу, обмануть Трампа, купить Китай: что задумал Путин в Арктике

Related video

Начиная с 2019 года, постепенно контрольный пакет акций в ключевых портах ПМР и других логистических структурах получил "Росатом" (структура подчинена главному идеологу РФ Сергею Кириенко).

Более того, "Росатом" взял под свой контроль крупнейшее действующее месторождение редкоземельных металлов и единственный завод по их переработке, таким образом, создав почти замкнутый цикл, хоть и с устаревшими технологиями.

Путин в последнее время пробует сыграть в игру "посредник" между Китаем и США. Но если глобально это почти невозможно, то в пределах СМП и редкоземов он имеет шанс попробовать поторговаться.

На этом фоне становятся более понятными "залеты" российских дронов в ЕС, ведь по мнению Путина, именно "слабый и испуганный" ЕС мешает тому, чтобы Россия снова стала третьим полюсом мира. А потому в Москве считают, что немного надавив на ЕС, можно решить все проблемы России. При этом, это не игра Китая, как многие у нас считают. Это исключительно игра Кремля.

К чему это приведет?

Это ускоряет переговоры ЕС-Китай и возможно, США-Китай. США пока хотят наблюдать со стороны, резонно полагая, что в ближайшее время Россия дальше провокаций идти не будет. Но при этом, никто не исключает эксцесс исполнителя, как это было с Каховской ГЭС. В то же время Вашингтон считает, что не надо запрещать Украине бить по нефтеперевалке и тем самым ослаблять экономическую состоятельность РФ. Если удастся остановить Приморск или Усть-Лугу — мы решим те задачи, которые не решили санкции. Для Трампа важна уступчивость России в редкоземах и получить базу на северном Морском пути. Путин пока считает, что имеет время водить его за нос. Главный вопрос — как будет реагировать и Европа и США в момент условного эксцесса исполнителя, но этого не понимает никто. Россияне исходят из тезиса, что Европа испугается и пойдет на уступки. Но я не был бы таким уверенным. Параллельно надо понимать: игра России с США — это конфликт с Китаем, потому что на кону — редкоземы Арктики и кто будет их добывать: США или Китай. Путин сейчас начал играть в игру между Китаем и США, понимая, что у него золотой ключик. Он единственное, что умеет делать — это поднимать ставки. Поэтому сейчас он поднимает ставки, в расчете, что его испугаются в Европе. Но здесь имеем более сложную ситуацию, потому что все стороны имеют потенциальных союзников, которые могут посылать Путина. По сути, это игра ва-банк.

