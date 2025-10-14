Кабмин решил сократить отопительный сезон: может, тогда вообще отменить зиму?

Related video

КАБМИН СОКРАЩАЕТ ЗИМУ. А ПОЧЕМУ ОН ЕЕ ВООБЩЕ НЕ ОТМЕНИТ?

В свое время почти без иронии констатировал, что российская Госдума настолько глуповата, что может своим законом наградить Путина физическим бессмертием или подправить закон земного притяжения.

Но сегодня сделать подобную противоестественную глупость пытается уже наш Кабмин. Это я о решении о сокращении срока отопительного сезона. Потому что в конце четвертого года войны наши чиновники вдруг прозрели, что враг может своими воздушными ударами помешать поставке энергоносителей для генерации тепла.

А зачем эти полушаги? Надо вообще отменить этот лишний отопительный сезон, который создает чиновникам столько хлопот, и тогда враг точно не сможет ничего сделать. И все будут довольны. Кроме населения Украины.

Потому что по нормальной, а не извращенной правительственной логике отопительный начинается, когда среднесуточная температура опускается ниже 8°С и держится такой 3 суток. То есть в зависимости от погоды, а не по календарным датам. И точно не тогда, когда чиновники, которые не от большого ума решили, что способны управлять временами года, наконец-то надумают осчастливить сограждан.

Важно

Энергетики обратились к украинцам накануне отопительного сезона: какая существует опасность

На самом деле сокращение срока отопительного сезона связано с тем, что программа подготовки к зиме не выполнена в полном объеме, и есть опасения, что имеющегося газа не хватит для полноценного обогрева домов украинцев, или его не удастся использовать.

То есть это провал в работе чиновников и нелепая попытка списать его на войну, как в последние годы. Потому что то, что украинская газотранспортная система станет мишенью для агрессора после окончания контракта на транспортировку российского газа, было понятно каждому вменяемому человеку.

К сожалению, имеем типичную ситуацию: вместо упреждающего нахождения решения назревающей проблемы наши власть имущие постфактум придумывают маскировку и оправдание своему управленческому фиаско. А украинцам остается надеяться, что Господь не отвернется, зима снова будет теплой, а прекращение боевых действий произойдет еще в этом году.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно