Переговоры в Будапеште под угрозой: почему Путин начал срывать план Трампа по остановке войны
Россияне начали срывать будапештский мирный план Трампа под лозунгом "Нас обманули", пишет журналист Вадим Денисенко. Путину очень не хочется останавливать войну на нынешней линии фронта, поэтому он дал команду своим приближенным стать в позу обиженных и обвинять США в "нечестной игре".
Россияне начали срывать Будапешт под лозунгом "Нас обманули".
После двухдневной паузы официальная Москва начала отвергать предложения Трампа об остановке войны по линии фронта.
В понедельник одновременно выступили Песков, который заявил, что позиция РФ неизменна и заместитель Лаврова Рябков, который заявил, что..: "России сейчас главное донести до США, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске задала рамки, в которых нужно работать, альтернативного пути нет".
В переводе на человеческий язык он сказал: в Анкоридже мы договорились, что Трамп давит на Украину, чтобы та вышла из Донбасса. И на это согласился Путин. А сейчас происходит то, что Путин называет "нас обманули".
Похоже, это рамка переговорной и коммуникационной стратегии РФ перед Будапештом, если он состоится. Отдельно стоит обратить внимание на то, что в переговорах с Трампом это довольно странная стратегия, потому что она базируется на тезисе, что Трамп "кидалово" и диссонирует с предыдущей стратегией "не поссориться с Трампом любой ценой".
Поэтому наверняка, следует ждать каких-то долгих изнурительных переговоров, где Лавров, словно дятел, будет говорить Рубио о том, что в детской поговорке звучало "Первое слово дороже второго". Рубио, к сожалению, не знает, что "первое слово съела корова".Важно
Но если серьезно, пока выглядит так, что россияне будут стараться аккуратно спрыгнуть с темы Украины. Именно поэтому Песков достал, как черт из табакерки, тему Ирана, которая будто бы еще не исчерпана. Наверняка сейчас начнут вытягиваться и другие карты.
Сорвать встречу в Будапеште Путин боится. Подписываться под линией фронта, как границей — не хочет. Поэтому будет предлагать какие-то квазирешения о ядерном оружии или что-то подобное.
Что на это скажут в Вашингтоне, пока сказать сложно. Из плюсов — Будапешт готовит Рубио, а не Уиткофф. Поехать в Будапешт без какого-то результата Трампу не нужно. Нажать на Украину, чтобы мы вышли из Донбасса, Трамп не может и не захочет.
Качели начинают свое движение. Ну а нам крайне важно добиться того, чтобы американская сторона консультировалась с нами по ходу этих переговоров с россиянами. Пока, как я понимаю, таких четких договоренностей (о консультациях) нет.
