От Буданова до Мерца: как меняется динамика переговоров вокруг Украины

Начинаю разбираться в нашем переговорном процессе, который пропустил за последние дни. По Ирану все видно и понятно, но не надо забывать и о нашей войне.

И первым, кто проснулся (как по мне, неожиданно), стал канцлер Мерц. Да, он сам на встрече с Трампом заявил, что без Германии (читайте — Европы) не видит финального переговорного процесса по Украине.

Что после ухода Америки от поставок оружия и помощи — Европа остается крупнейшим донором и ключевым накладывателем санкций на Россию. Что без них за столом переговоров это все выглядит не целостным. И это мне очень нравится.

Теперь наш трек. И детали из двух выступлений. Интервью Буданова несколько дней назад четырем телеканалам и брифинг Зеленского. Первое я полностью посмотрел, второе читал тезисами. И замечательно то, что выводы из обоих — совпадают. Итак, у нас есть ванвойс, и, как стало понятно из брифинга, мы даже на трехсторонних переговорах перекрываем параллельные контакты российской группы! Раньше петухи говорили одно нам, другое американцам, третье на совместных встречах. С приходом Буданова они начали придерживаться одной линии. Даже не представляю, сколько сил надо, чтобы заставить петухов помнить и отвечать за свои предыдущие слова.

Відео дня

Наверное, самое важное, что сказал Буданов о переговорах, что главный трек обсуждения — это тема территорий. Все остальное ниже по важности и уже почти решено. Военным треком занимаются военные. А территории — это уже политический процесс. И здесь также важный нюанс, что именно Буданов занимается политическим блоком в переговорном процессе, а это едва ли не самый важный и самый тяжелый кейс на этом этапе. И помощь других стран в этом блоке — также здесь.

Важно

Кремль согласился принять гарантии безопасности для Украины от США, — Буданов (видео)

Еще по интервью стоит добавить, что для кого-то стало открытием, а для вас точно напоминанием (потому что я об этом постоянно говорил), что у Буданова многолетний опыт общения с русскими. Он несколько раз говорил слово КШ, и никто из журналистов не расшифровал это словосочетание. Потому что для людей в теме это обычная аббревиатура — Координационный Штаб. А если точнее — Координационный Штаб по обмену пленными. И он существует задолго до 22 года...

Еще раз подчеркиваю, что мне очень нравится, что именно Буданов возглавил нашу переговорную группу. Что с американскими, что с переговорщиками петухов. И его слова и спокойная улыбка — "Я давно общаюсь и работаю с россиянами. Это просто надо воспринимать как работу. И такая работа у разведчика".

Я бы еще добавил от себя — я люблю говорить с пока еще живыми русскими))

А теперь серьезно, потому что пошли веселые флешбеки)

Подытоживая. Несмотря на события в Иране — мы не просто сидим и ждем, когда там все закончится. Переговорный процесс идет на том же уровне. Зиму пережили, началась подготовка к следующей. За февраль освободили больше территорий, чем захватили петухи. Нужно набрать как можно больше бонусов с событий на Ближнем Востоке.

У нас точно не все плохо. Мы на правильном пути.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно