Московия — не "старший брат": почему именно Украина является наследницей и правопреемницей Киевской Руси

Суть концепта проста: Киев является источником украинской государственности, христианской традиции, права и исторической легитимности. Именно Украина является наследницей и правопреемницей Киевской Руси, а не Московия, которая, переняв методы властвования Золотой Орды и будучи фактически ее наследницей, с целью сокрытия этой правды, веками присваивала чужую историю, названия, символы и духовное наследие для покорения и угнетения славянских и других народов.

Этот концепт законопроекта подается в неофициальной форме, что позволяет сказать правду острее, чем обычная аналитика. Требует дальнейшей научно-исторической доработки.

В законопроекте предложить:

признать Киев единственным верховным историческим и духовным центром древнего государства Русь (Киевская Русь);

закрепить преемственность государства Украины от Киевской Руси;

отметить, что во время существования исторической Руси никакой государственности или любой субъектности Москва не имела, поэтому все ее посягательства на правопреемство являются ничтожными;

признать, что название "Россия" появилось в результате перевода названия "Русь" с греческого языка и современное государство Российская Федерация не имеет никакого отношения к древнему государству Русь;

признать московскую имперскую традицию искажением наследия государства Русь;

осудить агрессивные войны, оккупации, депортации, московскую русификацию и имперские экспансии Московии;

признать источником украинского языка и письменности древнерусский язык Киевской Руси, а современный русский язык — младшей ветвью украинского языка;

запретить использование понятий "русский мир", "старший брат", "третий Рим", "братские народы" и других мифов как инструментов агрессии;

подчеркнуть, что православная вера не может быть оправданием войны, ракетных ударов, оккупаций и ненависти;

признать Киев духовным центром православия для всех исторических территорий Киевской Руси;

признать право народов, находящихся в составе Российской Федерации, на сохранение языка, культуры, идентичности и политическое самоопределение.

Главный смысл законопроекта — показать абсурдность московских претензий на наследие Киевской Руси. Московия не может быть "старшим братом" там, где Киев был источником государственности, веры, письменности и цивилизации задолго до формирования московского политического центра.

Киев — не периферия "русского мира".

Киев — его исторический источник, который Московия пыталась украсть, исказить и превратить в оружие, чтобы скрыть свою истинную ордынскую природу, которая является чужой и враждебной для всех славянских народов и механизмом угнетения всех других коренных народов на территории государственного образования Российская Федерация.

Историю нужно не только знать. Ее нужно защищать.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.