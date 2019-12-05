Верховная Рада окончательно ликвидировала "площадки Яценко"

"За" проголосовали 338 народных депутатов

Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении за законопроект №2047-д, который вносит правки в Налоговый кодекс и ликвидирует так называемые площадки Яценко.

"За" проголосовали 338 народных депутатов.

В законопроекте речь идет об электронных площадках, через которые оценщики и нотариусы обязаны подавать отчеты об оценке недвижимости в Единую базу. Услуга платная, цена колеблется от 680 до 1800 грн за одну операцию. СМИ связывают такие площадки с нардепом Антоном Яценко, но он сам любое отношение к ним опровергает.

Депутатам предлагалось две редакции проекта закона: авторства нардепа Александра Дубинского и нардепа Маркияна Заблоцкого. Они оба представляют фракцию "Слуга народа".

Первый, в отличие от второго, предлагал также внести законодательные изменения в систему ProZorro. В конечном итоге, проголосовали за законопроект Заблоцкого.

Как ранее сообщал Фокус:

18 октября финкомитет Рады провалил голосование за первую редакцию законопроекта о ликвидации электронных площадок. После этого часть членов комитета от "Слуги народа" заподозрили в получении взятки за свое голосование.

23 октября САП открыла уголовное производство по факту возможного подкупа нардепов, а президент Владимир Зеленский призвал депутатов пройти проверку на полиграфе.

В результате детектор лжи прошли Александр Качура, Александр Дубинский, Давид Арахамия и другие представители президентской партии.