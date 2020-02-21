Гаагский арбитраж признал свою юрисдикцию по делу Украины против РФ по Азовскому морю, – Пристайко
2020-02-21 19:44:45
Решение касается в первую очередь строительства Россией моста через Керченский пролив
Международный суд ООН подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины против России о нарушении РФ Конвенции ООН по морскому праву в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения природных ресурсов Украины.
Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
"Дело по морскому праву движется дальше! Арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения наших природных ресурсов", – написал он.
По его словам, решение касается в первую очередь незаконного строительства Россией моста через Керченский пролив и незаконной остановки судов, следующих в украинские порты Мариуполь и Бердянск.
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 ноября 2018 года россияне захватили украинские корабли, направлявшиеся в Азовское море через Керченский пролив.
- В России заявили, что не признают юрисдикцию Международного трибунала в Гамбурге, который постановил освободить украинские суда и моряков после инцидента в Керченском проливе.
- 26 июня МИД Украины выступил с заявлением в связи с нежеланием России выполнять требование приказа Международного трибунала по морскому праву.
- В рамках обмена удерживаемыми лицами 7 сентября Россия освободила 24 моряка и 11 политзаключенных.
- 11 октября глава МИД Вадим Пристайко сказал, что в ближайшее время РФ вернет Украине военные корабли. Также он добавил, что украинские военные готовы прибыть в любую точку и забрать захваченные суда.
- В то же время, экс-замглавы МИД Елена Зеркаль отмечала: Украина целых семь раз требовала от России вернуть корабли и каждый раз Россия не выполняла эти требования.
- 18 ноября МИД РФ заявило, что Россия передала Украине захваченные катера "Бердянск" ,"Никополь" и буксир "Яны Капу". ВМС Украины подтвердило получение суден.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передача захваченых кораблей "не связана с решением трибунала".
- Тем не менее, глава Минобороны Андрей Загороднюк назвал возврат Россией кораблей выполнением решения Морского трибунала.
- В ноябре прошлого года в Гааге начались первые процессуальные слушания Арбитражного трибунала, сформированного в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву, по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.