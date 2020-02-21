Гаагский арбитраж признал свою юрисдикцию по делу Украины против РФ по Азовскому морю, – Пристайко

Решение касается в первую очередь строительства Россией моста через Керченский пролив

Международный суд ООН подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины против России о нарушении РФ Конвенции ООН по морскому праву в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения природных ресурсов Украины.

Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Дело по морскому праву движется дальше! Арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения наших природных ресурсов", – написал он.

По его словам, решение касается в первую очередь незаконного строительства Россией моста через Керченский пролив и незаконной остановки судов, следующих в украинские порты Мариуполь и Бердянск.

Как ранее сообщал Фокус:

25 ноября 2018 года россияне захватили украинские корабли, направлявшиеся в Азовское море через Керченский пролив.

В России заявили, что не признают юрисдикцию Международного трибунала в Гамбурге, который постановил освободить украинские суда и моряков после инцидента в Керченском проливе.

26 июня МИД Украины выступил с заявлением в связи с нежеланием России выполнять требование приказа Международного трибунала по морскому праву.

В рамках обмена удерживаемыми лицами 7 сентября Россия освободила 24 моряка и 11 политзаключенных.

11 октября глава МИД Вадим Пристайко сказал, что в ближайшее время РФ вернет Украине военные корабли. Также он добавил, что украинские военные готовы прибыть в любую точку и забрать захваченные суда.

В то же время, экс-замглавы МИД Елена Зеркаль отмечала: Украина целых семь раз требовала от России вернуть корабли и каждый раз Россия не выполняла эти требования.

18 ноября МИД РФ заявило, что Россия передала Украине захваченные катера "Бердянск" ,"Никополь" и буксир "Яны Капу". ВМС Украины подтвердило получение суден.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передача захваченых кораблей "не связана с решением трибунала".

Тем не менее, глава Минобороны Андрей Загороднюк назвал возврат Россией кораблей выполнением решения Морского трибунала.