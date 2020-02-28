Загороднюк позвонил турецкому коллеге: Россия – угроза всему миру
2020-02-28 16:49:30
Министр обороны Украины высказал слова поддержки семьям погибших турецких солдат и пожелал скорейшего выздоровления раненым
Министр обороны Андрей Загороднюк провел телефонный разговор с турецким коллегой Хулуси Акаром, в котором высказал соболезнования и поддержку Турции в связи с гибелью ее солдат в сирийской провинции Идлиб.
Об этом он сообщил у себя в Facebook.
Загороднюк отметил, что гибель турецких солдат в Идлибе показала, что действия России несут угрозу для всего мира.
"Вчерашняя ужасная трагедия в очередной раз показала, что действия Российской Федерации не имеют границ и представляют угрозу для всего мира", – заявил министр.
Загороднюк от имени Министерства обороны Украины высказал слова поддержки семьям погибших турецких солдат и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Напомним, сегодня ночью войска Башара Асада, при поддержке российской авиации, расстреляли турецкую колонну. Погибли 33 турецких военных.
В Минобороны РФ заявили, что попавшие под обстрел турки в районе Идлиба не должны были там находиться.
В министерстве обороны Турции, в свою очередь, заявили, что удары по позициям турецких военных в Идлибе были нанесены, несмотря на то, что Анкара заранее указала России места дислокации своих частей.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган уже провели телефонный разговор, во время которого обсуждалось выполнение договоренностей по зоне деэскалации в Идлибе.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия приносит соболезнования в связи с гибелью турецких военных.
Тем временем, фрегаты Черноморского флота РФ "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами "Калибр-НК" уже направляются в Средиземное море.
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 октября 2019 года Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии под названием "Источник мира" с целью "ликвидации террористической угрозы" со стороны курдов.
- 22 октября в Сочи начались переговоры между президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом и президентом РФ Владимиром Путиным относительно ситуации в Сирии.
- По итогу этих переговоров, в России объявили об окончании турецкой операции в Сирии. Турция согласилась прекратить военную операцию в Сирии.
- 29 октября СМИ сообщили, что шесть сирийских солдат убиты в первом пограничном столкновении с Турцией. Ожесточенное столкновение произошло рядом с пограничным городом Рас-эль-Айн.
- Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет атаковать сирийские войска везде, на земле и в воздухе, если хотя бы еще один турецкий военный будет ранен.