"Правый сектор" давит на Минюст, подыгрывая рейдерам Молчановой, Туменасу и Тищенко", — СМИ

Представители "Правого сектора" более месяца устраивают акции в поддержку киевских рейдеров, пытающихся захватить рынок "Столичный", Влады Молчановой, совладельца ее компании «Stolitsа Group» Раймондаса Туменаса и народного депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко. Об этом говорится в статье издания " Обозреватель ": "Левый" бизнес "правых" радикалов: почему ПС давит на министра Малюська в интересах рейдеров? "

Журналисты напоминают, что на днях представители "Правого сектора" пикетировали Министерство юстиции, обвиняя министра Дениса Малюську в "заигрывании" с "рейдерами", которые якобы пытаются отобрать рынок "Столичный", хотя на самом деле радикалы подыгрывают предпринимательницы Владе Молчановой, ее коллеге по бизнесу Раймондасу Туменасу и народному депутату от «Слуги народа» Николаю Тищенко. Они, пишут авторы статьи, «организуют различные бутафорские акции, цель которых одна: легализовать незаконные схемы отбора собственности, реализованные Молчановой и ее гражданским мужем Сергеем Коровченко. Они, отмечают авторы статьи, уже несколько раз пытались через черных рейдеров списать акции с мажоритарного собственника "Столичного", но этому мешает принципиальная позиция Минюста и его руководителя».

В частности, на днях антирейдерская комиссия во главе с Денисом Малюськой в очередной раз приняла решение об отмене внесенных "черными регистраторами" изменений в госреестр права собственности в отношении имущества рынка "Столичный", на которое был наложен судебное отягощение.

"И это был справедливый и законный вердикт. Ведь споры между акционерами рынка" Столичный" решаются в судах — и пока Фемида не скажет своего окончательного слова, любое нарушение существующего статус-кво недопустимо. Тем более, с судебным запретом менять собственника имущества стоимостью более чем 300 000 000 гривен ", — говорится в статье.

Однако пикетчиков, пишут журналисты, такие "мелочи", как закон, не останавливают.

Авторы статьи не исключили, что к организации пикетов могут быть причастны представители так называемого "Закарпатского батальона" "ПС" — того самого, который фигурировал в свое время в деле о стрельбе в Мукачево и в ряде более мелких рейдерских скандалов.

"Вынуждены с тревогой констатировать ситуацию, при которой агрессивно настроенная улица пытается влиять на решения антирейдерской комиссии, выступая одновременно на стороне рейдеров. К лоббированию интересов Молчановой, Туменас и Тищенко присоединился также представитель Киевской организации ВО" Батькивщина " Михаил Ковальчук, который организует информационное сопровождение атаки на Минюст и министра Малюську. Возможно, он также причастен и к организации пикетов ", — говорится в статье.

В связи с этим издание обратилось к "Правому сектору" с просьбой" не порочить идеалы, с которыми отчаянные ребята, которые были костяком этой организации, в свое время шли в атаки на Грушевского и Институтскую, отправлялись на фронт, убивали врагов и хоронили собратьев ".

"Мы обращаемся также к Национальной полиции Украины, Министерству внутренних дел и другим силовым ведомствам нашего государства с просьбой навести порядок и не дать вооруженным молодым возможности давить на государственные структуры с целью заставить их отойти от законодательства. OBOZREVATEL также обращается к председателю ВО" Батькивщина " Юлии Владимировны Тимошенко : Уважаемая Юлия Владимировна, вы, похоже, допустили огромную ошибку, отдав столичная партии на откуп Владе Молчановой и ее одиозному мужу Сергею Коровченко. Такая неразборчивость в делегировании "франшизы" может дорого стоить всей политической силе, которую вы возглавляете: сотрудничество с рейдерами и коллаборационистами непременно скажется на уровне электоральной поддержки "Батькивщины" и репутации всей партии. Просьба не стоять в стороне ситуации, а вмешаться в рейдерский конфликт с привлечением вашей политической силы ", — говорится в материале.

Кроме того, журналисты обратились к Дмитрию Ярошу с просьбой "разъяснить идеологию и принципы деятельности организации, к созданию которой он в свое время присоединился: господин Дмитрий, возможно, вы понимаете, что случилось с вашим бывшим детищем».

Напомним, конфликт между акционерами крупнейшего в Украине рынка сельскохозяйственной продукции "Столичный" разгорелся после того, как на предприятии был проведен глубокий аудит, который установил, что предприятие, руками подконтрольной миноритарных акционеров Владе Молчановой администрации, было загнано в искусственные долги, а имущество рынке оказалось в залоге у аффилированных с ней же предприятиях. Параллельно компания "Спецстрой-Монолит", которую также связывают с Молчановым, взялась требовать передачи ему права собственности на один из павильонов "Столичного". Впрочем представители нынешней администрации "Столичного" обнародовали документы, доказывающие несостоятельность требований «Спецстрой-Монолита». После этого Молчанова, вместе с совладельцем компании «Stolitsа Group» Раймондасом Туменасом и нардепом Николаем Тищенко начали давление на Минюст с помощью уличных акций протеста.