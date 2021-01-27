"Правий сектор" тисне на Мінюст, підігруючи рейдерам Молчановій, Туменасу і Тищенко", - ЗМІ

Представники "Правого сектору" понад місяць влаштовують акції на підтримку київських рейдерів, що намагаються захопити ринок "Столичний", Влади Молчанової, співвласника її компанії «Stolitsа Group» Раймондаса Туменаса і народного депутата від «Слуги народу» Миколи Тищенка. Про це йдеться у статті видання "Обозреватель": "Лівий" бізнес "правих" радикалів: чому ПС тисне на міністра Малюську в інтересах рейдерів?"

Журналісти нагадують, що днями представники "Правого сектору" пікетували Міністерство юстиції, звинувачуючи міністра Дениса Малюську у "заграванні" з "рейдерами", які начебто намагаються відібрати ринок "Столичний", хоча насправді радикали підігрують підприємиці Владі Молчановій, її колезі по бізнесу Раймондасу Туменасу і народному депутату від «Слуги народу» Миколі Тищенку. Вони, пишуть автори статті, «організовують різні бутафорні акції, мета яких одна: легалізувати незаконні схеми відбору власності, реалізовані Молчановою та її цивільним чоловіком Сергієм Коровченком. Вони, зазначають автори статті, вже декілька разів намагалися через чорних рейдерів списати акції з мажоритарного власника "Столичного", але цьому заважає принципова позиція Мінʼюсту та його очільника».

Зокрема, на днях антирейдерська комісія на чолі з Денисом Малюською вкотре ухвалила рішення про скасування внесених "чорними реєстраторами" змін у держреєстр права власності щодо майна ринку "Столичний", на яке було накладено судове обтяження.

"І це був справедливий і законний вердикт. Адже суперечки між акціонерами ринку "Столичний" вирішуються у судах – і доки Феміда не скаже свого остаточного слова, будь-яке порушення наявного статус-кво неприпустиме. Тим більше, із судовою забороною змінювати власника майна вартістю у понад 300 мільйонів гривень", — йдеться у статті.

Однак пікетувальників, пишуть журналісти, такі "дрібниці", як закон, не зупиняють.

Автори статті не виключили, що до організації пікетів можуть бути причетні представники так званого "Закарпатського батальйону" "ПС" – того самого, який фігурував свого часу в справі про стрілянину у Мукачевому і в низці дрібніших рейдерських скандалів.

"Вимушені з тривогою констатувати ситуацію, за якої агресивно налаштована вулиця намагається впливати на рішення антирейдерської комісії, виступаючи водночас на боці рейдерів. До лобіювання інтересів Молчанової, Туменаса і Тищенко долучився також представник Київського осередку ВО "Батьківщина" Михайло Ковальчук, який організовує інформаційний супровід атаки на Мінʼюст і міністра Малюську. Можливо, він також причетний і до організації пікетів", — йдеться у статті.

У зв’язку з цим видання звернулося до "Правого сектору" з проханням "не паплюжити ідеали, з якими відчайдушні хлопці, що були кістяком цієї організації, свого часу йшли у атаки на Грушевського та Інститутську, вирушали на фронт, вбивали ворогів та ховали побратимів".

"Ми звертаємося також до Національної поліції України, Міністерства внутрішніх справ та інших силових відомств нашої держави з проханням навести порядок і не дати озброєним молодикам можливості тиснути на державні структури з метою змусити їх відійти від законодавства. OBOZREVATEL також звертається до голови ВО "Батьківщина" Юлії Володимирівни Тимошенко: шановна Юліє Володимирівно, ви, схоже, припустилися величезної помилки, віддавши столичний осередок партії на відкуп Владі Молчановій та її одіозному чоловікові Сергієві Коровченку. Така нерозбірливість у делегуванні "франшизи" може дорого коштувати всій політичній силі, яку ви очолюєте: співпраця з рейдерами та колаборантами неодмінно позначиться на рівні електоральної підтримки "Батьківщини" та репутації всієї партії. Прохання не стояти осторонь ситуації, а втрутитися в рейдерський конфлікт із залученням вашої політичної сили", — йдеться у матеріалі.

Крім того, журналісти звернулися до Дмитра Яроша з проханням "розтлумачити ідеологію та принципи діяльності організації, до створення якої він свого часу долучився: пане Дмитре, можливо, ви розумієте, що трапилося із вашим колишнім дітищем".

Нагадаємо, конфлікт між акціонерами найбільшого в Україні ринку сільськогосподарської продукції "Столичний" розгорівся після того, як на підприємстві був проведений глибокий аудит, який встановив, що підприємство, руками підконтрольної міноритарному акціонерові Владі Молчановій адміністрації, було загнане у штучні борги, а майно ринку опинилося у заставі у афілійованих із нею ж підприємствах. Паралельно компанія "Спецбуд-Моноліт", яку також пов’язують з Молчановою, взялася вимагати передачі їй права власності на один із павільйонів "Столичного". Втім представники нинішньої адміністрації "Столичного" оприлюднили документи, які доводять безпідставність вимог «Спецбуд-Моноліту». Після цього Молчанова, разом зі співвласником компанії «Stolitsа Group» Раймондасом Туменасом і нардепом Миколою Тищенко почали тиск на Мінюст за допомогою вуличних акцій протесту.