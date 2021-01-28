Дубинский назвал "символичным" бан в YouTube сразу после обращения к Зеленскому

Теперь видео, в котором Александр Дубинский обратился к Владимиру Зеленскому, недоступно. По словам, из-за блокировки его аккаунта в YouTube пострадали сотни тысяч людей.

Депутат Верховной Рады из фракции партии "Слуга народа" Александр Дубинский назвал "символичным" тот факт, что его аккаунт в YouTube забанили сразу после видеообращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Свою реакцию на действия администрации соцсети он в четверг, 28 января, опубликовал на Facebook.

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"Ещё 10 дней назад я заявлял на пресс-конференции, что после решения Минфина США о санкциях, которое было принято в результате абсолютно ложного доноса на меня украинских аферистов будет осуществляться блокировка социальными сетями моих страниц. Сегодня это произошло со страницей в ютубе", – написал политик.

По его словам, из-за действий администрации соцсети пострадали сотни тысяч тысячи подписчиков, которые с помощью его канала получали информацию от народного депутата. Теперь, отметил политик, они такой возможности лишены.

Дубинский призвал подписаться на свою страницу в Telegram. Он пообещал, что вместе со своими подписчиками "прорвет информационную блокаду".

Как сообщалось ранее, в четверг, 28 января, видеохостинг YouTube заблокировал канал депутата Александра Дубинского. При попытке зайти на него пользователи натыкаются на надпись "Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube".

Напомним, что 11 января Министерство финансов США ввели санкции против 7 украинцев и четырех интернет-ресурсов. Причиной стали пленки нардепа Андрея Деркача, которые использовались для вмешательства в выборы президента США. Среди физических лиц оказался и депутат партии "Слуга народа" Александр Дубинский. Он назвал этот факт результатом работы "лживых доносов аферистов".

Глава Офиса президента Ермак пообещал, что они со своей стороны сделают все, чтобы привлечь к ответственности виновных во вмешательстве в выборы США.

18 января Дубинский заявил, что не собирается выходить из фракции "Слуга народа", и если кто-то примет решение касательно его исключения из нее — "фракция будет обречена".

25 января состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором поднимался вопрос об исключении Дубинского. На заседание приехал президент Владимир Зеленский и попросил Дубинского самостоятельно покинуть "Слугу народа". Тот отказался.

В свою очередь, представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский заявил, что факция "Слуга народа" поддержит исключение Дубинского.

Некоторое время назад Дубинский записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил того о личной встрече.

"Я прошу вас о личной встрече, без посредников, которые вливают вам в уши эту ложь, и аферистов, которые работают на свои собственные карманы, а не интересы Украины, для того чтобы донести свои аргументы и еще раз доказать, что я готов бороться именно за вас. Именно этим я занимаюсь, и именно поэтому ни о каком уходе из фракции партии, куда меня делегировал народ, не будет", – заявил Дубинский на видео.