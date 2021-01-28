Дубінський назвав "символічним" бан у YouTube відразу після звернення до Зеленського

Наразі відео, у якому Олександр Дубінський звернувся до Володимира Зеленського, недоступне. За його словами, через блокування акаунта в YouTube постраждали сотні тисяч людей.

Депутат Верховної Ради з фракції партії "Слуга народу" Олександр Дубінський назвав "символічним" той факт, що його акаунт в YouTube забанили відразу після відеозвернення до президента України Володимира Зеленського. Свою реакцію на дії адміністрації соцмережі він у четвер, 28 січня, опублікував на Facebook.

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"Ще 10 днів тому я заявляв на прес-конференції, що після рішення Мінфіну США про санкції, яке було ухвалено в результаті абсолютно помилкового доносу на мене українських аферистів, буде здійснюватися блокування в соціальних мережах моїх сторінок. Сьогодні це сталося зі сторінкою в ютубі", — написав політик.

За його словами, через дії адміністрації соцмережі постраждали сотні тисяч підписників, які за допомогою його каналу отримували інформацію від народного депутата. Наразі, зазначив політик, вони такої можливості позбавлені.

Дубінський закликав підписатися на свою сторінку в Telegram. Він пообіцяв, що разом зі своїми підписниками "прорве інформаційну блокаду".

Як повідомлялося раніше, у четвер, 28 січня, відеохостинг YouTube заблокував канал депутата Олександра Дубінського. При спробі зайти на нього користувачі натикаються на напис "Цей обліковий запис заблоковано за порушення правил спільноти YouTube".

Нагадаємо, що 11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 українців і чотирьох інтернет-ресурсів. Причиною стали плівки нардепа Андрія Деркача, які використовувалися для втручання у вибори президента США. Серед фізичних осіб опинився і депутат партії "Слуга народу" Олександр Дубінський. Він назвав цей факт результатом роботи "брехливих доносів аферистів".

Голова Офісу президента Єрмак пообіцяв, що вони зі свого боку зроблять усе, щоб притягнути до відповідальності винних у втручанні у вибори США.

18 січня Дубінський заявив, що не збирається виходити з фракції "Слуга народу", і якщо хтось ухвалить рішення щодо його виключення з неї — "фракція буде приречена".

25 січня відбулося засідання фракції "Слуга народу", на якому порушувалося питання про виключення Дубінського. На засідання приїхав президент Володимир Зеленський і попросив Дубінського самостійно покинути "Слугу народу". Той відмовився.

У свою чергу, представник президента в Конституційному суді України Федір Веніславський заявив, що фракція "Слуга народу" підтримає виключення Дубінського.

Деякий час назад Дубінський записав відеозвернення до президента України Володимира Зеленського, у якому попросив того про особисту зустріч.

"Я прошу вас про особисту зустріч, без посередників, які вливають вам у вуха цю брехню, і аферистів, які працюють на свої власні кишені, а не інтереси України, для того, щоб донести свої аргументи і ще раз довести, що я готовий боротися саме за вас. Саме цим я займаюся і саме тому ніякого виходу з фракції партії, куди мене делегував народ, не буде", — заявив Дубінський на відео.