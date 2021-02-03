Сайт телеканала Zik больше не доступен по своему обычному адресу

При попытке перейти по адресу zik.ua браузер выдает ошибку из-за невозможности найти сервер. Связано ли это с блокировкой каналов, пока неясно.

В среду, 3 февраля, вскоре после блокировки телеканалов "Zik", "NewsOne" и "112 Украина" перестал быть доступным по своему обычному адресу сайт телеканала Zik.

При попытке перейти по адресу zik.ua браузер выдает ошибку из-за невозможности найти сервер. Связано ли это с блокировкой каналов, пока неясно.

Фото: Скриншот

В то же время пользователи "Киевстар" утверждают, что при попытке зайти по вышеуказанному адресу с помощью 4G, их переадресовывают на сайт телеканала – только уже не на zik.ua, а на zikua.tv.

По данным Klymenko Time, причина изменений в том, что сайт переехал на новый домен.

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В данный момент сайты других телеканалов, на которые наложили санкции, продолжают работать на своих старых доменах.

Напомним, Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против Медведчука и его каналов. Вещание телеканалов уже прекращено. При этом в YouTube вещание продолжается.

По данным СМИ, заседание СНБО, на котором принималось решение о санкциях, проходило не в традиционном формате. Основанием для введения санкций против телеканалов ZIK, NewsOne и 112 Украина стало расследование Службы безопасности. Сотрудники спецслужбы установили, что поставка по схеме угля с оккупированных территорий Донбасса способствует финансированию терроризма.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении народного депутата Тараса Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Как заявил бывший народный депутат Сергей Лещенко, решение о принятии санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK готовилось в полной секретности и принималось молниеносно.

В свою очередь, нардеп и представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский заявил, что СНБО может заблокировать каналы правой руки Медведчука и в YouTube.