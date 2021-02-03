Сайт телеканалу Zik більше не доступний за своєю звичайною адресою

Під час спроби перейти за адресою zik.ua браузер видає помилку через неможливість знайти сервер. Чи пов'язано це з блокуванням каналів, поки незрозуміло.

У середу, 3 лютого, незабаром після блокування телеканалів "Zik", "NewsOne" та "112 Україна" перестав бути доступним за своєю звичайною адресою сайт телеканалу Zik.

Під час спроби перейти за адресою zik.ua браузер видає помилку через неможливість знайти сервер. Чи пов'язано це з блокуванням каналів, поки незрозуміло.

Фото: Скриншот

Водночас користувачі "Київстар" стверджують, що під час спроби зайти за вищевказаною адресою за допомогою 4G, їх переадресовують на сайт телеканалу — тільки вже не на zik.ua, а на zikua.tv.

За даними Klymenko Time, причина змін у тому, що сайт переїхав на новий домен.

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Наразі сайти інших телеканалів, на які наклали санкції, продовжують працювати на своїх старих доменах.

Нагадаємо, Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти Медведчука та його каналів. Мовлення телеканалів вже припинено. Водночас в YouTube трансляція триває.

За даними ЗМІ, засідання РНБОУ, на якому ухвалювалося рішення про санкції, проходило не в традиційному форматі. Підставою для введення санкцій проти телеканалів ZIK, NewsOne та 112 Україна стало розслідування Служби безпеки. Співробітники спецслужби встановили, що поставка за схемою вугілля з окупованих територій Донбасу сприяє фінансуванню тероризму.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій проти народного депутата Тараса Козака та його телеканалів, утримавшись під час голосування на засіданні Ради нацбезпеки та оборони.

Як заявив колишній народний депутат Сергій Лещенко, рішення про ухвалення санкцій проти телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK готувалося в повній секретності й ухвалювалося блискавично.

Зі свого боку, нардеп і представник президента в Конституційному суді України Федір Веніславський заявив, що РНБОУ може заблокувати канали правої руки Медведчука і в YouTube.