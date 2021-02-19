"Дальше будет": Данилов анонсировал новые решения СНБО

По словам секретаря СНБО, на следующих заседаниях СНБО будет "еще интереснее".

Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал решения по офшорам и государственным недрам, которые будут приниматься на будущих заседаниях Совета. Об этом Данилов сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Поверьте, дальше будет. Дальше будут офшоры, собственность, дальше будет все, что с 90-х украли у украинского народа. Все депутаты, которые сидят со состоянием 300, 400 млн, люди добрые, где вы все это взяли? Вы ни единого раза не работали в бизнесе. У вас состояния на миллиарды", — заявил Данилов.

По его словам, на следующих заседаниях СНБО будет "еще интереснее". По его словам, СНБО будет выносить решения по депутатам и людям, "которые ни разу не работали". Кроме того, будут выноситься решения, связанные с использованием украинских недр.

Напомним, в пятницу, 19 февраля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о введении санкций против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, гражданской жены нардепа от "ОПЗЖ" Тараса Козака и пяти граждан Российской Федерации. В рамках санкций против жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко будут арестованы 8% акций канала 1+1, но сам телеканал продолжит работу.

Всего под санкции попали 19 юридических и 8 физических лиц, они введены из-за финансирования терроризма.

СНБО также принял решение вернуть в государственную собственность часть нефтепровода "Самара — Западное направление". По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, долгий период времени объектом неправомерно пользовались граждане Украины, которые захватили контроль неизвестными пока средствами.

Как сообщило издание "Наші гроші", в 2015 году российский оператор "Транснефть" продал фирму "ПрикарпатЗападТранс", которая контролирует часть нефтепровода. Сейчас она якобы принадлежит швейцарской компании Industry Trading Company SA, владелец которой Анатолий Шефер — его связывают с окружением народного депутата Виктора Медведчука из "Оппозиционной платформы за жизнь". В то же время, дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" трубопровод в собственность Украины не передала.

12 февраля стало известно, что президент Владимир Зеленский инициировал заседание СНБО, при этом часть вопросов решили рассмотреть в закрытом режиме. О цели заседания пресс-служба гаранта написала расплывчато, однако в решительном тоне, намекнувшем на жесткие решения.