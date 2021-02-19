"Далі буде": Данилов анонсував нові рішення РНБО

За словами секретаря РНБО, на наступних засіданнях РНБО буде "ще цікавіше".

Секретар РНБО Олексій Данилов анонсував рішення щодо офшорів та державних надр, які прийматимуться на майбутніх засіданнях Ради. Про це Данилов повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Повірте, далі буде. Далі будуть офшори, власність, далі буде все, що з 90-х вкрали в українського народу. Всі депутати, які сидять зі статками 300, 400 млн, люди добрі, де ви все це взяли? Ви жодного разу не працювали в бізнесі, а у вас статки на мільярди", — заявив Данилов.

За його словами, на наступних засіданнях РНБО буде "ще цікавіше". Він зазначив, що РНБО ухвалюватиме рішення щодо депутатів та людей, "які жодного разу не працювали". Крім того, ухвалюватимуться рішення, пов'язані з використанням українських надр.

Нагадаємо, в п'ятницю, 19 лютого, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов розповів про введення санкцій проти Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко, громадянської дружини нардепа від "ОПЗЖ" Тараса Козака і п'яти громадян Російської Федерації. У межах санкцій проти дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко будуть заарештовані 8% акцій каналу 1+1, але сам телеканал продовжить роботу.

Всього під санкції потрапили 19 юридичних та 8 фізичних осіб, вони введені через фінансування тероризму.

РНБО також прийняла рішення повернути у державну власність частину нафтопроводу "Самара — Західний напрямок". За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, тривалий час об'єктом неправомірно користувалися громадяни України, які захопили контроль невідомими поки засобами.

Як повідомило видання "Наші гроші", у 2015 році російський оператор "Транснефть" продав фірму "ПрикарпатЗахідТранс", яка контролює частину нафтопроводу. Зараз вона нібито належить швейцарській компанії Industry Trading Company SA, власник якої Анатолій Шефер — його пов'язують з оточенням народного депутата Віктора Медведчука з "Опозиційної платформи за життя". водночас, дочірня компанія російської АК "Транснафтопродукт" трубопровід у власність України не передала.

12 лютого стало відомо, що президент Володимир Зеленський ініціював засідання РНБО, при цьому частину питань вирішили розглянути у закритому режимі. Про мету засідання прес-служба гаранта написала розпливчасто, проте в рішучому тоні, який натякнув на жорсткі рішення.