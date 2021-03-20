"Вопрос национальной безопасности": суд арестовал 100% акций и имущества "Мотор Сичи", - СБУ

В ведомстве заявили, что предприятие продолжит выполнять производственные заказы, а его сотрудники не теряют работу.

Шевченковский райсуд Киева принял решение наложить арест на 100% имущества и акций АО "Мотор Сич". Об этом сообщает пресс-служба СБУ на их официальном сайте.

"Речь идет не только о судьбе одного предприятия, а о том, насколько государство способно защитить собственные интересы. Ведь сохранение украинской "Мотор Сичи" — вопрос национальной безопасности", — заявил глава СБУ Иван Баканов.

По результатам судебного разбирательства имущество "Мотор Сичи" было передано Нацагентству по вопросам выявления, поиска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), которое должно будет передать предприятие под управление компании с государственной формой собственности.

Сообщается, что работа "Мотор Сичи" не останавливается, завод продолжит работать согласно действующему законодательству. Предприятие продолжит выполнять свои обязательства в рамках производственных заказов, а его сотрудники сохраняют рабочие места.

В СБУ напомнили, что их главное следственное управление занимается досудебными расследованиями в отношении "Мотор Сичи" по двум направлениям. Первое направление — по ст. 14, 15, 111 та 113 Уголовного кодекса (по "диверсионной и подрывной деятельности в пользу России"), второе — по ст. 209, 212, 233 та 364 УК ("возможные нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций").

АО "Мотор Сич" — одна из ведущих корпораций Украины, занимающаяся разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для летательных аппаратов и газотурбинных установок, используемых в промышленности. Продукция предприятия эксплуатируется в более, чем сотне государств.

Отметим, в начале февраля Шевченковский райсуд Киева наложил арест на простые именные акции "Мотор Сичи", размещенные на счетах в "ОТП Банке" и "Драгон Капитал". В связи с этим МИД Украины получило ноту протеста от Китая.

29 января 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины на выполнение указа президента ввел санкции против китайского инвестора Ван Цзына и компаний, которые расположены в Китае.

А на заседании СНБО, которое состоялось 11 марта 2021 года, было принято решение о национализации "Мотор Сичи".

Напомним, Фокус разбирался как будет проходить процесс национализации "Мотор Сичи". Также Фокус рассказывал как история с "Мотор Сичью" поссорила Китай и Украину.