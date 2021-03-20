"Питання національної безпеки": суд наклав арешт на 100% акцій і майна "Мотор Січі", — СБУ

У відомстві заявили, що підприємство продовжить виконувати виробничі замовлення, а його співробітники не втрачають роботу.

Шевченківський райсуд Києва прийняв рішення накласти арешт на 100% майна і акцій АТ "Мотор Січ". Про це повідомляє прес-служба СБУ на їх офіційному сайті.

"Мова йде не лише про долю одного підприємства, а про те, наскільки держава здатна захистити власні інтереси. Адже збереження української "Мотор Січі" — питання національної безпеки", — заявив глава СБУ Іван Баканов.

За результатами судового розгляду майно "Мотор Січі" було передано Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), яке повинно буде передати підприємство під управління компанії з державною формою власності.

Повідомляється, що робота "Мотор Січі" не зупиняється, завод продовжить працювати згідно з чинним законодавством. Підприємство продовжить виконувати свої зобовʼязання у рамках виробничих замовлень, а його співробітники зберігають робочі місця.

В СБУ нагадали, що їх головне слідче управління займається досудовими розслідуваннями щодо "Мотор Січі" за двома напрямками. Перший напрямок — по ст. 14, 15, 111 та 113 Кримінального кодексу (щодо "диверсійної та підривної діяльності на користь РФ"), друге — по ст. 209, 212, 233 та 364 КК ( "можливі порушення законодавства під час первинної приватизації і подальшої незаконної концентрації акцій").

АТ "Мотор Січ" — одна з провідних корпорацій України, що займається розробкою, виробництвом, ремонтом і обслуговуванням авіаційних газотурбінних двигунів для літальних апаратів і газотурбінних установок, використовуваних в промисловості. Продукція підприємства експлуатується в більш, ніж сотні держав.

Відзначимо, на початку лютого Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на прості іменні акції "Мотор Січі", розміщені на рахунках в "ОТП Банку" і "Драгон Капітал". У звʼязку з цим МЗС України отримало ноту протесту від Китаю.

29 січня 2021 року Рада національної безпеки і оборони України на виконання указу президента ввела санкції проти китайського інвестора Ван Цзина і компаній, які розташовані в Китаї.

А на засіданні РНБО, яке відбулося 11 березня 2021 року було прийнято рішення про націоналізацію "Мотор Січі".

Нагадаємо, Фокус розбирався як буде проходити процес націоналізації "Мотор Січі". Також Фокус розповідав як історія з "Мотор Січчю" посварила Китай та Україну.