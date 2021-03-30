Орденоносец, разбивший стекла в дверях ОП, на самом деле орденом не награждался, – полиция

Орден у уроженца Винницкой области Владислава Стафийчука изъяли и вместе с материалами дела направили в суд

На одного из участников событий под Офисом президента Украины Владислава Гранецкого-Стафийчука (псевдоним Влад Сорд) составлен административный протокол за незаконные действия в отношении государственных наград.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в Винницкой области, действия Стафийчука квалифицированы по ст. 186-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, орден у него изъят, награду вместе с материалами дела направят в суд для принятия решения.

"Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что один из участников событий у Офиса президента, совершавший хулиганские действия, награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. Правоохранители провели проверку, во время которой получили информацию из Офиса президента о том, что указанный гражданин государственными наградами не награждался", – говорится в сообщении.

[ + – ] Видеосюжет Нацполиции Украины

23 марта Печерский районный суд Киева избрал задержанному на акции под ОП Владиславу Гранецкому-Стафийчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Народный депутат Владлен Неклюдов (фракция "Слуга народа") сообщил в соцсети Facebook, что Стафийчук государственными наградами не награждался.

По словам парламентария, 25 марта во время трансляции телевизионной программы "Право на власть" на телеканале "1+1" Владислав Стафийчук заявил, что был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

"С целью проверки этой информации я обратился в компетентные органы и получил ответ, что данное лицо вообще государственными наградами не награждалось", – написал Неклюдов.

[ + – ] Сообщение Владлена Неклюдова

Напомним, 20 марта прошла акция сторонников осужденного Сергея Стерненко, во время которой был разрисован фасад Офиса президента. Протестующие выбили стекла входящих дверей, а также пытались поджечь табличку "Офис президента Украины". Среди прочих надписей и граффити на фасаде была обнаружена свастика. Задержанному во митинга Владу Сорду инкриминировали вооруженное хулиганство.

В ОП называли сумму в 2 млн гривен для очистки фасада. 22 марта в Киеве начали отмывать граффити с фасада Офиса президента.

Позже пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что поврежденные двери здания Офиса президента 29 марта отправляют на реставрацию. По ее словам, реставрировать двери значительно дешевле, чем купить новые.