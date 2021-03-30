Орденоносець, який розбив скло в дверях ОП, насправді орденом не нагороджувався, — поліція

Орден в уродженця Вінницької області Владислава Стафійчука вилучили і разом із матеріалами справи надіслали до суду.

На одного з учасників подій під Офісом президента України Владислава Гранецька-Стафійчука (псевдонім Влад Сордо) складений адміністративний протокол за незаконні дії щодо державних нагород.

Як повідомляє прес-служба Національної поліції у Вінницькій області, дії Стафійчука кваліфіковані за ст. 186-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, орден у нього вилучений, нагороду разом із матеріалами справи надішлють до суду для ухвалення рішення.

"Кілька днів тому в ЗМІ з'явилася інформація, що один з учасників подій у Офісу президента, який здійснював хуліганські дії, нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Правоохоронці провели перевірку, під час якої отримали інформацію з Офісу президента про те, що вказаний громадянин державними нагородами не нагороджувався", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Відеосюжет Нацполіції України

23 березня Печерський районний суд Києва обрав затриманому на акції під ОП Владиславу Гранецька-Стафійчука запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Народний депутат Владлен Неклюдов (фракція "Слуга народу") повідомив у соцмережі Facebook, що Стафійчук державними нагородами не нагороджувався.

За словами парламентарія, 25 березня під час трансляції телевізійної програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" Владислав Стафійчук заявив, що був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

"З метою перевірки цієї інформації я звернувся до компетентних органів та отримав відповідь, що ця особа взагалі державними нагородами не нагороджувалася", — написав Неклюдов.

[ + – ] Повідомлення Владлена Неклюдова

Нагадаємо, 20 березня пройшла акція прихильників засудженого Сергія Стерненка, під час якої був розмальований фасад Офісу президента. Протестувальники вибили скло вхідних дверей, а також намагалися підпалити табличку "Офіс президента України". Серед інших написів і графіті на фасаді помітили свастику. Затриманому у мітингу Владу Сордо інкримінували збройне хуліганство.

В ОП називали суму 2 млн гривень для очищення фасаду. 22 березня в Києві почали відмивати графіті з фасаду Офісу президента.

Пізніше прес-секретарка президента України Юлія Мендель повідомила, що пошкоджені двері будівлі Офісу президента 29 березня відправляють на реставрацію. За її словами, реставрувати двері значно дешевше, ніж купити нові.