"Мы не будем молчать": в "Слуге народа" отреагировали на протесты под ОП

Депутаты Верховной Рады, утверждает Ирина Верещук, проголосуют за постановление касательно митинга 20 марта для того, чтобы обозначить их позицию по этому вопросу.

30 марта в Верховной Раде проходят внеочередные заседания, в ходе которых народные депутаты рассматривают ряд неотложных вопросов. Корреспондент Фокуса находится в здании Рады и общается с народными депутатами на самые актуальные темы.

Так, народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, комментируя постановление ВРУ о событиях во время акции протеста под зданием Офиса президента 20 марта, которое парламентарии планируют сегодня рассмотреть, заявила, что этот документ будет их "политическим заявлением".

"Не только наше, но и, думаю, всего общества. Мы все увидели, что действия на Банковой 20 марта были не очень корректными, не соответствовали действующему законодательству. Мы хотим обратить внимание, что конституционно у граждан есть право мирно собираться, "не конституционно" — во время таких собраний уничтожать имущество, купленное за деньги налогоплательщиков", — сказала Верещук.

Нардеп подчеркнула, что цель их постановления — обратить внимание общества на проблему, "чтобы больше так не происходило".

"Мы как политический орган ставим свою политическую оценку. Они выходили с политическими заявлениями, апеллировали к политическому институту власти, президенту. Они хотели, таким образом, обратить внимание общества на проблему. У них это получилось. Но зачем было бить двери, если хотели судебной реформы? Так не делается. Мы хотим отреагировать", — заявила Верещук.

Также "слуга" отметила, что "это не первый и не последний митинг".

"Мы понимаем, что будет продолжение. Но у нас война, обострение на фронте, и, чтобы мы друг друга понимали в таких вопросах, нужна наша политическая оценка. Мы не будем смотреть молча, как кто-то издевается над государственными символами, занимается вандализмом, а называет это арт-объектом или артхаусом. Это неправильно", — сказала Верещук.

Она отметила, что этим постановлением большинство в парламенте обозначит свою позицию по этому вопросу.

20 марта прошла акция сторонников осужденного Сергея Стерненко, во время которой был разрисован фасад Офиса президента. Протестующие выбили стекла входных дверей, а также пытались поджечь табличку "Офис президента Украины". Среди прочих надписей и граффити на фасаде была обнаружена свастика.

22 марта в Киеве начали отмывать граффити с фасада Офиса президента. Ранее в ОП называли сумму в 2 млн гривен для очистки фасада.

В студию программы "Право на власть" провезли дверную створку из Офиса президента, которую повредили во время митинга 20 марта. Выпуск, посвященный протестам, показали 26 марта. Позже в администрации Зеленского заявили, что планируют реставрировать и вернуть поврежденные двери на место.