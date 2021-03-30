"Це не останній мітинг". У "Слузі народу" впевнені, що буде продовження подій під ОП

Депутати Верховної Ради, стверджує Ірина Верещук, проголосують за постанову щодо мітингу 20 березня для того, щоб позначити їх позицію з цього питання.

30 березня у Верховній Раді проходять позачергові засідання, під час яких народні депутати розглядають низку невідкладних питань. Кореспондент Фокуса знаходиться в будівлі Ради і спілкується з народними депутатами на найактуальніші теми.

Так, народна депутатка фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, коментуючи постанову ВРУ про події під час акції протесту під будівлею Офісу президента 20 березня, яке парламентарії планують сьогодні розглянути, заявила, що цей документ буде їхньою "політичною заявою".

"Не тільки нашою, але й, думаю, всього суспільства. Ми всі побачили, що дії на Банковій 20 березня були не надто коректними, не відповідали чинному законодавству. Ми хочемо звернути увагу, що конституційно в громадян є право мирно збиратися, "є неконституційним" — під час таких зборів знищувати майно, куплене за гроші платників податків", — сказала Верещук.

Нардепка підкреслила, що мета їхньої постанови — звернути увагу суспільства на проблему, "щоб більше так не відбувалося".

"Ми як політичний орган ставимо свою політичну оцінку. Вони виходили з політичними заявами, апелювали до політичного інституту влади, президента. Вони хотіли, таким чином, звернути увагу суспільства на проблему. У них це вийшло. Але навіщо було бити двері, якщо хотіли судової реформи? Так не робиться. Ми хочемо відреагувати", — заявила Верещук.

Також "слуга" зазначила, що "це не перший і не останній мітинг".

"Ми розуміємо, що буде продовження. Але в нас війна, загострення на фронті, і, щоб ми одне одного розуміли в таких питаннях, потрібна наша політична оцінка. Ми не будемо дивитися мовчки, як хтось знущається над державними символами, займається вандалізмом, а називає це арт-обʼєктом або артхаусом. Це неправильно", — сказала Верещук.

Вона зазначила, що цією постановою більшість в парламенті позначить свою позицію з цього питання.

20 березня пройшла акція прихильників засудженого Сергія Стерненка, під час якої був розмальований фасад Офісу президента. Протестувальники вибили скло вхідних дверей, а також намагалися підпалити табличку "Офіс президента України". Серед інших написів і графіті на фасаді була виявлена свастика.

22 березня в Києві почали відмивати графіті з фасаду Офісу президента. Раніше в ОП називали суму 2 млн гривень для очищення фасаду.

До студії програми "Право на владу" провезли дверну стулку з Офісу президента, яку пошкодили під час мітингу 20 березня. Випуск, присвячений протестам, показали 26 березня. Пізніше в адміністрації Зеленського заявили, що планують реставрувати і повернути пошкоджені двері на місце.