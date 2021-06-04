Отстраненный Зеленским глава КСУ Тупицкий трижды посещал Крым после оккупации, - "СХЕМЫ"

Экс-член "ОСД" считает, что подобные поездки являются "нарушением этических правил судьи", а находящихся на полуострове могут вербовать спецслужбы РФ.

Журналисты проекта "СХЕМЫ" опубликовали сюжет, в котором утверждается, что отстраненный президентом Владимиром Зеленский от должности главы КСУ Александр Тупицкий три раза посещал Крым после его оккупации Российской Федерацией.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Расследователи со ссылкой на источники в Государственной пограничной службе сообщают, что первый раз Тупицкий въехал на полуостров 20 июля 2016 года. Выехал из оккупированного Крыма он, по информации "СХЕМ", 28 августа, то есть более, чем через месяц.

Журналисты заявляют, что второй раз Тупицкий въезжал на территорию полуострова 7 апреля 2017 года, а вернулся на материковую часть Украины 9 апреля.

Третий раз, по информации расследователей, отстраненный от должности глава КСУ въехал в Крым 5 августа 2017 года. Оттуда он выехал 22 августа, то есть более, чем через две недели.

Утверждается, что во время этих поездок в Крым Тупицкий каждый раз въезжал и выезжал с территории полуострова через КПВВ "Чонгар".

[ + – ] Александр Тупицкий ездил в Крым после оккупации [ + – ] Александр Тупицкий ездил в Крым после оккупации [ + – ] Александр Тупицкий ездил в Крым после оккупации

В комментарии журналистам бывший член "Общественного совета добросовестности" ("ОСД") и адвокат Роман Маселко заявил, что посещение Крымского полуострова после его оккупации без веской на то причины является "нарушением этических правил судьи".

"И за это "Общественный совет добросовестности" делал отрицательные выводы в отношении таких судей. Даже была рекомендация соответствующих судебных органов и СБУ о том, что судьям не рекомендовали ездить на эти территории, потому что они реально являются носителями очень важной информации", — отметил Маселко.

Адвокат отметил, что если судей завербуют представители оккупационных властей Крыма, то это станет "вопросом национальной безопасности".

Сам же Тупицкий в комментарии расследователям отрицал, что посещал полуостров после его оккупации, заявив, что в отношении него в РФ заведено уголовное дело. Впрочем, по его же словам, он является "невыездным" в Россию лишь с 2018 года.

Примечательно, что в своей декларации за 2020 год Тупицкий указал, что владеет жилым домом и двумя земельными участками в Крыму. Согласно документу, право собственности на один из участков он получил летом 2018 года.

Отметим, 7 октября 2020 года между Александром Тупицким и президентом Украины Владимиром Зеленским начался конфликт. Произошло это после того, как Конституционный суд принял решение, отменившее статью о незаконном обогащении и заблокировавшее работу НАПК. После этого парламентарии проголосовали за возвращение криминальной ответственности и восстановили полномочия НАПК.

В конце декабря Зеленский выдал указ, которым отстранил Тупицкого от должности на два месяца. В конце февраля президент продлил отстранение Тупицкого еще на два месяца. В конце марта Зеленский отменил указ Виктора Януковича, которым Тупицкого назначено судьей КСУ.