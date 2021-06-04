Відсторонений Зеленським глава КСУ Тупицький тричі відвідував Крим після окупації, — "СХЕМИ"

Ексчлен "ГРД" вважає, що подібні поїздки є "порушенням етичних правил судді", а ті, хто знаходяться на півострові, можуть вербувати спецслужби РФ.

Журналісти проекту "СХЕМИ" опублікували сюжет, в якому стверджується, що усунений президентом Володимиром Зеленський з посади голови КСУ Олександр Тупицький тричі відвідував Крим після його окупації Російською Федерацією.

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Розслідувачі з посиланням на джерела в Державній прикордонній службі повідомляють, що вперше Тупицький в'їхав на півострів 20 липня 2016 року. Виїхав з окупованого Криму він, за інформацією "СХЕМ", 28 серпня, тобто більше, ніж через місяць.

Журналісти заявляють, що вдруге Тупицький в'їжджав на територію півострова 7 квітня 2017 року, а повернувся на материкову частину України 9 квітня.

Втретє, за інформацією розслідувачів, відсторонений від посади глава КСУ в'їхав у Крим 5 серпня 2017 року. Звідти він виїхав 22 серпня, тобто більш, ніж через два тижні.

Стверджується, що під час цих поїздок у Крим Тупицький щоразу в'їжджав і виїжджав із території півострова через КПВВ "Чонгар".

[ + – ] Олександр Тупицький їздив до Криму після окупації [ + – ] Олександр Тупицький їздив до Криму після окупації [ + – ] Олександр Тупицький їздив до Криму після окупації

У коментарі журналістам колишній член "Громадської ради сумлінності" ("ГРД") й адвокат Роман Маселко заявив, що відвідування Кримського півострова після його окупації без вагомої на те причини є "порушенням етичних правил судді".

"І за це "Громадська рада сумлінності" робила негативні висновки щодо таких суддів. Навіть була рекомендація відповідних судових органів та СБУ про те, що суддям не рекомендували їздити на ці території, тому що вони реально є носіями дуже важливої інформації", — зазначив Маселко.

Адвокат зазначив, що якщо суддів завербують представники окупаційної влади Криму, то це стане "питанням національної безпеки".

Власне ж Тупицький в коментарі розслідувачам заперечував, що відвідував півострів після його окупації, заявивши, що проти нього в РФ заведена кримінальна справа. Втім, за його ж словами, він є "невиїзним" у Росію лише з 2018 року.

Варто зазначити, що в своїй декларації за 2020 рік Тупицький вказав, що володіє житловим будинком і двома земельними ділянками в Криму. Згідно з документом, право власності на одну з ділянок він отримав влітку 2018 року.

Зазначимо, 7 жовтня 2020 року, між Олександром Тупицьким і президентом України Володимиром Зеленським почався конфлікт. Сталося це після того, як Конституційний суд ухвалив рішення, яке скасувало статтю про незаконне збагачення і заблокували роботу НАПКА. Після цього парламентарії проголосували за повернення кримінальної відповідальності та відновили повноваження НАПКА.

Наприкінці грудня Зеленський видав указ, яким відсторонив Тупицького з посади на два місяці. Наприкінці лютого президент продовжив відсторонення Тупицького ще на два місяці. Наприкінці березня Зеленський скасував указ Віктора Януковича, яким Тупицького призначено суддею КСУ.