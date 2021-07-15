"Черт ушел, но пришел точно не ангел", - Стерненко о Монастырском на праздновании отставки Авакова
Националист заверил, что если выдвинутый на должность нового руководителя МВД "слуга" начнет "превращаться в черта", то его "отправят в ад, как и Авакова".
В ходе празднования отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, которое проходило под зданием МВД в Киеве, бывший руководитель одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил, что "слуга народа" Денис Монастырский, которого выдвинули на должность руководителя МВД, "точно не является ангелом". Об этом сообщает "Страна".
"Черт ушел, но пришел точно не ангел. Если новый министр будет превращаться в черта мы отправим его в ад, как и Авакова", — приводят слова Стерненко журналисты.
"Страна" рассказала, что другие выступавшие называли Монастырского "подконтрольным Авакову человеком". Отметим, "слуга" ранее был помощником Антона Геращенко, который позже стал заместителем Авакова.
Впрочем, в ходе выступления Стерненко порадовался, что Аваков все же покинул должность главы МВД, которую занимал с февраля 2014 года.
"Я думаю, что все присутствующие понимают, кем является Аваков. Но я все же напомню. Аваков — это психически больной Илья Кива в публичной политике с наградными пистолетами за поясом. Аваков — это изнасилование в Кагарлыке. Это убийство в Кривом Озере. Это убитый пятилетний Кирилл Тлявов. Это милиция под новой вывеской, но со старой сущностью", — сказал Стерненко.
Также он заявил, что Аваков — это тот, кто должен "пересесть из кресла министра внутренних дел на скамью подсудимых".
На своем канале в Telegram Стерненко опубликовал пост, в котором написал, что "следующий праздник будет, когда Аваков пойдет в тюрьму или в ад, где и место чертям".
Telegram-канал PavlovskyNews сообщил, что празднование отставки Авакова сопровождалось жжением фаеров и танцами. Журналисты утверждают, что участники мероприятия пытались подойти к зданию МВД вплотную, однако правоохранители не позволили им этого сделать.
Ранее мы сообщали, что во время празднования отставки Авакова под зданием МВД играла музыка, некоторые участники мероприятия — танцевали, а некоторые — играли с мячом.
Отметим, Фокус рассказывал, что Монастырский в январе написал положительный отзыв на кандидатскую диссертацию нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.
Напомним, 15 июля Верховная Рада проголосовала за отставку с должности главы МВД Арсена Авакова. Публично экс-глава МВД не сообщал о причинах, по которым написал заявление об отставке, потому Фокус собрал топ-5 версий, почему Аваков решил уйти с должности.