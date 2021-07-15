"Черт ушел, но пришел точно не ангел", - Стерненко о Монастырском на праздновании отставки Авакова

Националист заверил, что если выдвинутый на должность нового руководителя МВД "слуга" начнет "превращаться в черта", то его "отправят в ад, как и Авакова".

В ходе празднования отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, которое проходило под зданием МВД в Киеве, бывший руководитель одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил, что "слуга народа" Денис Монастырский, которого выдвинули на должность руководителя МВД, "точно не является ангелом". Об этом сообщает "Страна".

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"Черт ушел, но пришел точно не ангел. Если новый министр будет превращаться в черта мы отправим его в ад, как и Авакова", — приводят слова Стерненко журналисты.

"Страна" рассказала, что другие выступавшие называли Монастырского "подконтрольным Авакову человеком". Отметим, "слуга" ранее был помощником Антона Геращенко, который позже стал заместителем Авакова.

Впрочем, в ходе выступления Стерненко порадовался, что Аваков все же покинул должность главы МВД, которую занимал с февраля 2014 года.

"Я думаю, что все присутствующие понимают, кем является Аваков. Но я все же напомню. Аваков — это психически больной Илья Кива в публичной политике с наградными пистолетами за поясом. Аваков — это изнасилование в Кагарлыке. Это убийство в Кривом Озере. Это убитый пятилетний Кирилл Тлявов. Это милиция под новой вывеской, но со старой сущностью", — сказал Стерненко.

Также он заявил, что Аваков — это тот, кто должен "пересесть из кресла министра внутренних дел на скамью подсудимых".

На своем канале в Telegram Стерненко опубликовал пост, в котором написал, что "следующий праздник будет, когда Аваков пойдет в тюрьму или в ад, где и место чертям".

[ + – ] Стерненко об отставке Авакова

Telegram-канал PavlovskyNews сообщил, что празднование отставки Авакова сопровождалось жжением фаеров и танцами. Журналисты утверждают, что участники мероприятия пытались подойти к зданию МВД вплотную, однако правоохранители не позволили им этого сделать.

[ + – ] Акция празднования отставки Арсена Авакова с поста главы МВД

[ + – ] Акция празднования отставки Арсена Авакова с поста главы МВД

Ранее мы сообщали, что во время празднования отставки Авакова под зданием МВД играла музыка, некоторые участники мероприятия — танцевали, а некоторые — играли с мячом.

Отметим, Фокус рассказывал, что Монастырский в январе написал положительный отзыв на кандидатскую диссертацию нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

Напомним, 15 июля Верховная Рада проголосовала за отставку с должности главы МВД Арсена Авакова. Публично экс-глава МВД не сообщал о причинах, по которым написал заявление об отставке, потому Фокус собрал топ-5 версий, почему Аваков решил уйти с должности.