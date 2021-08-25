Не называя фамилий: посольство США в Украине осудило нападения на политиков и журналистов

В последнее время подобные нападения были совершены на экс-президента Петра Порошенко и фотокорреспондента Александра Кужельного.

Политическая оппозиция является фундаментальной составляющей демократического процесса, напомнило в Twitter посольство США.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Физическим нападениям на политиков, журналистов или любых членов общества нет места в процветающей демократии", – говорится в твите.

Соблюдая дипломатические традиции, посольство не называет фамилий.

Отметим, что в дни, предшествовавшие появлению сообщения, нападений, о которых говорится в нем, было немного.

Нападение на Порошенко — что известно

24 августа в Киеве облили зеленкой экс-президента Петра Порошенко.

Политик заявил, что к нападению на него причастен действующий глава государства Владимир Зеленский. Менее чем через час нападавшего на политика задержала полиция. Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что экс-президент использовал "хулиганский повод", чтобы перебить "позитивную парадную повестку".

Избиение Александра Кужельного

14 августа на акции националистов напали на фотографа Александра Кужельного.

Нападавшие извинились за свои действия. По словам молодых парней, они получили неправдивую информацию о том, что тот "сливал личные данные" активистов и националистов. Столичная полиция сообщила им о подозрении в насилии в отношении журналиста, санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.