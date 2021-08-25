Не називаючи прізвищ: посольство США в Україні засудило напади на політиків і журналістів

Останнім часом подібні напади були здійснені на експрезидента Петра Порошенка і фотокореспондента Олександра Кужельного.

Політична опозиція є фундаментальною складовою демократичного процесу, нагадало в Twitter посольство США.

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"Фізичним нападам на політиків, журналістів або будь-яких членів суспільства немає місця в процвітаючій демократії", — йдеться в твіті.

Дотримуючись дипломатичної традиції, посольство не називає прізвищ.

Відзначимо, що в дні, які передували появі повідомлення, нападів, про які йдеться в ньому, було небагато.

Напад на Порошенка — що відомо

24 серпня в Києві облили зеленкою експрезидента Петра Порошенка.

Політик заявив, що до нападу на нього причетний чинний глава держави Володимир Зеленський. Менш ніж через годину нападника на політика затримала поліція. Радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що експрезидент використовував "хуліганський привід", щоб перебити "позитивний парадний порядок денний".

Побиття Олександра Кужельного

14 серпня на акції націоналістів напали на фотографа Олександра Кужельного.

Нападники вибачилися за свої дії. За словами молодих хлопців, вони отримали неправдиву інформацію про те, що той "зливав особисті дані" активістів і націоналістів. Столична поліція повідомила їм про підозру в насильстві по відношенню до журналіста, санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.