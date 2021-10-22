Рай для денег. Зачем нужны офшоры и почему во всем мире борются с офшорными схемами

Зачем бизнес использует юрисдикции с налоговыми льготами, насколько это законно и почему со многими схемами оптимизации налогов скоро придется распрощаться.

В октябре этого года украинское медиапространство всколыхнула новость об офшорных компаниях президента Владимира Зеленского. Ее источником стало расследование Pandora Papers, в рамках которого консорциум журналистов ICIJ про­анализировал 12 млн документов 14 офшорных регистраторов.

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Владимир Зеленский не единственный политик, вовлеченный в офшорный скандал. В 2016-м в "панамских документах", которые оказались у журналистов, фигурировало более десяти национальных лидеров, в том числе пятый президент Украины Петр Порошенко, президент России Владимир Путин, премьер-министр Исландии Сигмундюр Гюннлейгссон, премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили.

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Власть объясняет офшоры Зеленского "особенностями рынка". Давид Арахамия, глава парламентской фракции "Слуги народа", говорит, что ничего плохого в офшорах не видит, так как у него самого их было много, а сейчас есть у жены. Впрочем, когда изобличающая риторика об офшорах политиков звучит из каждого утюга, создается впечатление об их нелегальности.

Райские места: Кипр, Панама, Сейшельские острова

Офшорами (налоговыми гаванями, низконалоговыми юрисдикциями и т. п.) принято называть страны и территории, где для иностранных компаний действуют налоговые льготы. Как отмечает Владимир Мисечко, адвокат, управляющий партнер АО "Мисечко и Партнеры", офшорные юрисдикции условно делятся на две категории — страны, где компании освобождены от налогообложения, и те, где ставка минимальна при условии ведения бизнеса не в стране регистрации. К первой эксперт относит островные страны Карибского бассейна — Британские Виргинские Острова (БВО), Белиз, Содружество Доминики, а также Панаму, Сейшельские и Маршалловы Острова, ко второй — Кипр и Великобританию.

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"Использование офшоров первой категории уже в прошлом, — комментирует Мисечко. — Правила игры изменились, оперирование компанией, например из Панамы, невозможно".

В Украине перечень офшоров утверждает Кабмин. В этом списке более 40 стран и территорий: БВО, Белиз, Панама и др. Однако Александра Томашевская, налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса, гендиректор компании "Е.С. Консалтинг", утверждает, что налоговые лазейки есть даже в странах с высокими налогами. Для достижения нужного экономического эффекта бизнес также использует цепочки компаний в разных юрисдикциях.

Офшоры на все случаи

Распространенная цель использования офшоров — уклонение от уплаты налогов. Так было ранее.

"Да, украинский бизнес не любил платить налоги, но недоверие к власти, правоохранителям и судам сохраняется, поэтому многие держат хотя бы часть бизнеса в офшорных юрисдикциях", — говорит Андрей Серветник, партнер, руководитель направления "Международное налогообложение" и практики Deloitte Private в Украине. Томашевская добавляет, что офшоры могут использовать для финансирования проектов в разных странах, дарения денег или активов, выхода на IPO для привлечения капитала. Также, по ее словам, с помощью офшоров бизнес оптимизирует налог на прибыль за счет занижения доходов и завышения расходов. В схемах используют компании из Великобритании, ОАЭ, Нидерландов, тогда как классические офшоры теряют популярность из-за ужесточения финансового мониторинга в Украине.

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Вячеслав Черкашин, старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации, считает, что офшорные конструкции — удел крупных компаний и богачей, так как обслуживать эти схемы на постоянной основе дорого. Малому бизнесу офшор не по карману. Черкашин в порядке убывания приоритетности называет четыре цели использования таких юрисдикций.

В первую очередь речь идет о защите сбережений и инвестиций, снижении рисков рейдерства и доступе к качественной судебной защите за счет выхода из-под юрисдикции политически зависимых и коррумпированных украинских судов.

На втором месте — уход от налогообложения внутри страны при помощи трансграничного перемещения прибыли.

На третьем — бегство за границу капиталов, в частности финансовых результатов политической коррупции.

Заключает список страховка от ненадежности национальной банковской системы и локальных валютных рисков.

Если первая и четвертая цели использования офшоров полностью легальны, то вторая и третья, по словам Черкашина, в той или иной степени конфликтуют с законом. В топе популярных у украинских бизнесменов стран он называет Нидерланды, Кипр, Швейцарию, Люксембург и некоторые штаты США. "Одни специализируются на льготном налогообложении отдельных типов доходов — процентных, дивидендных, роялти; другие привлекают более широкими опциями — быстротой операций, лояльной атмосферой, сохранением конфиденциальности", — комментирует эксперт.

Цивилизо­ванный мир борется с офшорными схемами. Однако Украина, несмотря на давление международ­ных партнеров, в этом мало­подвижна.

В числе сфер бизнеса, где часто использовали офшоры, Владимир Мисечко называет торговлю товарами иностранного происхождения. Из-за регулирования расчетов по экспортно-импортным операциям и штрафам за нарушения такому бизнесу проще закупать импортный товар для поставок в Украину через иностранную компанию. При этом можно занижать таможенную стоимость и платить меньше ввоз­ной пошлины и НДС.

Следующая категория — операторы рынка недвижимости, регистрировавшие объекты на иностранные компании из-за опасения рейдерского захвата через сомнительных украинских регистраторов и нотариусов. В результате многие БЦ и ТЦ в Украине числились на компаниях БВО, Белиза и Невиса. Также бизнес создавал иностранные "кошельки" — компании без операционной деятельности, размещающие средства в банках ЕС. Также распространена регистрация на иностранные компании объектов авторских прав, которые передаются в пользование украинским компаниям, выплачивающим за это роялти.

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"Особая категория — политически значимые персоны (PEP). Это госслужащие, должностные лица, начиная от министров, депутатов до их помощников и советников, судьи, правоохранители, использовавшие иностранные компании для хранения заработанных "честным трудом" средств. Это получило распространение благодаря возможности привлекать номинальных акционеров, а также закрытым реестрам владельцев компаний", — объясняет Владимир Мисечко. По его словам, именно в этом случае речь идет о нарушении украинского законодательства.

По словам Оксаны Продан, главы правления Всеукраинского объединения предпринимателей малого и среднего бизнеса "Фортеця", зарубежные юрисдикции украинцы используют и для регистрации транспорта, в том числе водного и авиационного. Собеседница Фокуса отмечает, что в последние годы из-за неразберихи с выдачей разрешений на автомобильный транспорт многие компании начали выводить грузовые авто из-под украинской юрисдикции. Не стоит забывать и об IT-компаниях, которые часто регистрируются за рубежом ради простоты работы с международными клиентами. Стартапы тоже предпочитают низконалоговые гавани. "Само по себе использование офшорных компаний вполне законно. Противозаконными могут быть лишь конкретные их операции", — заключает Андрей Серветник.

Заветный Кипр

Как правило, с самым "офшорным офшором" ассоциируется Кипр, часто упоминающийся как налоговая гавань для украинцев.

"Несмотря на популярный стереотип, Республика Кипр уже почти 20 лет как не офшор, — говорит Серветник. — Перед вступлением в ЕС эта страна реформировала налоговую систему и правила хранения информации о владельцах бизнеса, которые сейчас соответствуют стандартам ЕС". Но, по его мнению, даже после реформы Кипр привлекателен, так как сочетает в себе простые налоговые правила, английское право и дружественную бизнес-среду. В связи с этим на Кипре часто регистрируют холдинговые компании.

"Одним из преимуществ выступает наличие соглашения об избегании двойного налогообложения между Кипром и Украиной, согласно которому дивиденды, выплачиваемые украинской компанией в пользу кипрской, при определенных условиях облагаются по ставке 5% (общая ставка — 15%), — объясняет Владимир Мисечко. — Также, находясь на Кипре лишь 90 дней в году, гражданин Украины может получить налоговое резидентство, после чего отпадает необходимость отчитываться украинской налоговой о контролируемых иностранных компаниях и платить налоги в Украине".

[ + – ] На Кипре часто регистрируют холдинговые компании Фото: Фото: Gettyimages

Опрошенные Фокусом эксперты подтверждают, что на законных основаниях вывести из Украины дивиденды в офшоры или на Кипр можно. При этом, отмечает Владимир Мисечко, нужно заплатить налог на репатриацию в размере 15%, если иное не предусмотрено конвенциями об избегании двойного налогообложения, пройти финмониторинг в обслуживающем банке на покупку валюты и отправку дивидендов и комплаенс-проверку в иностранном банке для получения дивидендов.

Вывод капиталов в офшор — рисковая операция, которая усиленно мониторится обслуживающим банком. Поэтому не стоит рассчитывать на попустительство банкиров.

"Вывод дивидендов сейчас возможен для "белого" бизнеса, иногда "серого", но практически невозможен для "отмытых" средств", — уверен Мисечко.

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Борьба со схематозом

Цивилизованный мир активно борется с офшорными схемами. Однако Украина, несмотря на давление международных партнеров, в этом направлении малоподвижна.

"Украина — одна из последних стран, которая вводит мониторинг состояния своих граждан за рубежом, — комментирует Александра Томашевская. — Принятые во время президентства Зеленского законы вступают в силу в 2022 году и начинают работать с 2023 года. Видимо, владельцам иностранных компаний дали время уладить дела". Речь идет о законе №466-ІХ, который вводит институт Контролируемых иностранных компаний (КИК), обязывающий их владельцев платить в Украине налоги.

Вячеслав Черкашин считает, что ситуация меняется в лучшую сторону во многом благодаря усилиям со стороны ОЭСР, ЕС и США. В числе шагов, направленных на искоренение схем перевода прибыли в низконалоговые юрисдикции, эксперт называет подписание Украиной глобального антиофшорного договора ОЭСР/G20 BEPS в 2017 году, присоединение к конвенции MLI, принятие закона №466-ІХ, пересмотр международных договоров об устранении двойного налогообложения.

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"Имплементируя в налоговое законодательство шаги плана BEPS, Украина с 2022-го вводит правила налогообложения КИК. Поэтому владельцы иностранных компаний должны будут отчитываться в налоговой об имеющихся КИК и в определенных случаях уплачивать с их нераспределенной прибыли 9% НДФЛ и 1,5% военного сбора (если владелец — физлицо) или 18% (для юрлиц)", — рассказывает Нина Матвиенко, старший консультант отдела международного налогообложения KPMG в Украине.

Учитывая, что уход бизнеса в офшоры часто был реакцией на несовершенство регуляторной среды, правового поля, а также работу в условиях недоверия к судам, без изменения ситуации в этих сферах, одним кнутом бизнес из иностранных юрисдикций не вернуть.

"Лучшим механизмом борьбы с офшорами будет создание в Украине прозрачных норм налогообложения, легкого регулирования и справедливой судебной системы — именно их отсутствие выступает основной причиной вывода средств из-под налогообложения в другие страны, которые создали у себя надлежащие условия ведения бизнеса", — уверена Оксана Продан.