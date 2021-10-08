Связанные одной цепью. Как оправдывают офшоры Зеленского и почему это – конец репутации

И снова об офшорах Зеленского. Интересно, как руководители разных стран "гасят" последствия офшорного скандала Pandora Papers.

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Вот исходный список руководителей государств, которые, согласно данным Pandora Papers имеют и используют офшорные счета. Помимо Владимира Зеленского, это президент Азербайджана Ильхам Алиев, главы Совета безопасности Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Черногории Мило Джуканович, премьер Чехии Андрей Бабиш, король Иордании Абдалла II.

Власти Азербайджана просто молчат. Казахские власти делают вид, что не знают, о чем идет речь — "сплетни не обсуждаем". Премьер Чехии вину отрицает и говорит, что неназванные враги пытаются повлиять на исход выборов. Адвокаты короля Иордании сказали, что он использовал личное богатство, а значит, это его личное дело. Завидуйте.

Впечатлили власти Черногории. На основании материалов Pandora Специальная государственная прокуратура Черногории открыла уголовное дело против президента страны Мило Джукановича.

В Украине такого рода сюрпризов нет. Вся силовая вертикаль, а заодно законодательная, исполнительная и судебная ветви власти у нас контролирует президент Зеленский. Поэтому Pandora Papers имели успех только в медийной вертикали, которая (к счастью) президенту подконтрольна не полностью.

Понятное дело, что ведущие телеканалы сосредоточились на фигурантах расследования из других стран или на олигархах. Понять их можно. Все-таки, Нацрада по ТВ и радиовещанию может за подобные выходки отобрать лицензию. Поэтому основной хейт сосредоточился в интернете.

В защиту Зеленского выступили провластные СМИ и, собственно, представители власти. Провластные СМИ затолкали новость куда-то вниз ленты или вовсе "забыли" упомянуть. Генпрокурор сказала, что "никаких сюрпризов в материалах нет". Расследовать — нечего, при всем желании. А желания тоже нет. Понятно.

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Аналогичное молчание ягнят донеслось из НАБУ и прочих ведомств. Видимо, для них тоже никаких сюрпризов нет.

Зато раскрылся с неожиданной стороны Даниил Гетьманцев, целый глава налогового комитета Верховной Рады, главный борец с олигархами, крестный отец всеобщего декларирования. Тот самый Гетьманцев, который хочет измерять не только доходы, но и расходы обычных украинцев.

Вот его цитата: "Президент не виноват, он выводил деньги в офшоры только в рамках бизнеса и в рамках закона".

Еще немного — и бросимся просить прощения у Владимира Александровича. Хотя, нет, не бросимся. Ведь, судя по всему, происходило одно из двух. Либо оплата продукции "95 квартала" — но тогда, почему не в гривне и не в Украине, а на офшор и долларами? Либо "прогонка" денег, выведенных из "ПриватБанка". И та, и другая операции — по определению, не в рамках закона.

О формулировке "в рамках бизнеса" вежливо умолчу. А в рамках чего же еще? Разворовывания "ПриватБанка"? Не могу выдвигать такие обвинения. Нужно расследовать. Но — смотрите цитату генпрокурора.

Еще одна цитата от Гетьманцева: "Офшоры — обычный рабочий инструмент".

Наверное, для немецких пенсионеров это так и есть. Что касается Украины, то придворные полировщики Зеленского забыли добавить "для мутных операций".

Начну со слова "обычный". Традиционно, офшор требует ежегодного содержания, суммы измеряются тысячами долларов. То есть, его заводят только для работы, не для украшения. И, конечно, не для малых операций – для этого в Украине есть единый налог.

Теперь о предназначении. Прежде всего, в Украине офшоры — это основной инструмент для того, чтобы не платить налоги. Например, Петр П. продает Сергею Т. завод в Киеве, но деньги в Украину не заходят, а переводятся со счета одного офшора на счет другого (оба в зарубежных банках). Также через офшоры пропускают экспортно-импортные операции, чтобы прибыль осталась за границей.

Бывает еще одна типичная для офшора функция — сокрытие личности владельца. Есть, например, украинский завод, а владеют им офшоры с Кипра, Белиза и BVI. Кто реально — не сообщается. "Иностранные инвесторы".

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Ну, и третий типичный профиль офшоров в Украине — это отмывание денег. Офшоры используются в разных преступных схемах. Например, чтобы украсть деньги, выплаченные по банковской гарантии. Или получить предоплату, не поставить товар — и испариться с несколькими миллионами.

Только несколько раз в жизни я встречал украинцев, которые используют офшоры "для бизнеса", а не для уклонения от уплаты налогов, сокрытия собственности или преступления.

Все эти случаи — создание так называемых SPV, технических компаний при выпуске еврооблигаций. Но это — отдельная кухня. В целом, офшоры в украинской практике — это всегда история на грани закона.

Так, что там у Зеленского?

Кстати, Даниил Гетьманцев говорил, как важно платить налоги в Украине. "Если мы уклоняемся от уплаты налогов, мы не можем требовать сервис у государства". Это правда, Даниил.

А еще Даниил Гетьманцев настаивал, что украинцы должны платить налоги с расходов, доходы под которые они не могут объяснить. Интересно, а на какие доходы Зеленский покупал квартиры в Лондоне и Ялте? На какие доходы — еще массу активов? Я не сомневаюсь, что он их заработал. Но что насчет налогов?

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У прочих активных сторонников Зеленского риторика не лучше. Если пересказать многочисленные посты-близнецы, выходим на одни и те же темники:

"Президент не виноват". Ну, понятное дело.

Ну, понятное дело. "Зеленский борется с олигархами, которые используют офшоры". А зачем же он сам использовал офшоры?

А зачем же он сам использовал офшоры? "Он ошибался, но теперь — изменился". Да-да.

Да-да. "Работа через офшоры для украинского бизнеса — это обычное дело, вообще тут нечего обсуждать".

Выше я описал каждый из "обычных" механизмов.

Многие СМИ уже обратили внимание, как изменилось мировоззрение ЛОМов, которые поддерживают Зеленского. Много лет они камня на камне не оставляли от репутации Януковича, Порошенко и олигархов, которые работали через офшоры. А тут — чудесное преображение. Оказывается, офшор — это обычное дело, и даже стыдно не иметь собственный офшор.

Еще один интересный момент. В массиве Pandora отмечена масса политиков и бизнесменов из разных стран мира, включая Украину. Но там нет ни одного бизнесмена или политика из США или Канады. Совпадение? Не думаю.

Прослеживается линия по борьбе с офшорами, которую уже много лет ведут власти США. В рамках этой борьбы уже проходили "сливы" информации о немцах, которые держат сбережения в Швейцарии, да и сама Швейцария потеряла часть офшорного суверенитета.

Если смотреть глобально, скорее всего, происходит попытка хорошенько "выдоить" тех, кто держат деньги в офшорах, — слишком много их расплодилось.

Но нам история Pandora Papers интересна тем, что вместе с Зеленским на репутационное дно идут его немногочисленные сторонники. Все, кто сегодня называют офшоры "обычным инструментом", плывут в один конец — на выход.

Это главный вывод из всей истории.

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