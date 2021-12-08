Обложка, фотосессия и 6 страниц — $25 тыс. В "Голосе" назвали сумму затрат Рудык на интервью Elle

Глава партии "Голос" похвасталась, что попала в спецпроект журнала Elle. В ответ ее бывшая коллега по фракции рассказала, сколько стоит такое удовольствие.

Лидера партии "Голос" Киру Рудык упрекнули за интервью журналу Elle. Нардеп этой же партии Александра Устинова отметила в Facebook, что на это потратили немалые деньги.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Началось все с поста Рудык о том, что 6 декабря "мир увидел спецпроект журнала Elle Business".

"Наверное, каждая девушка мечтает увидеть свое фото на обложке журнала. Сегодня я очень рада, что есть возможность рассказать о достижении целей в политике и бизнесе, поддержке женского лидерства и разные истории", – проинформировала Рудык.

Устинова в ответ выложила расценки на такую ​​"девичью мечту".

"ELLE Business. Обложка + 6 страниц + фотосессия – 25 тыс. долларов. Разворот 2 страницы – 3,5 тыс. евро. У меня только один вопрос к Кире Рудык — это за свой счет делалось? И если да – то когда мы увидим это в декларации в разделе "изменения в имущественном положении". Ушли ли на это деньги "партии? Это же 82 млн, которые ежегодно выделяются вам на ее развитие из государственного бюджета", – написала она.

Политик выразила сожаление, что эти суммы не увидит Национальное агентство по предотвращению коррупции.

"Именно вы и подконтрольные вам народные депутаты блокируют закон о политических партиях, которыми возвращают отчеты политических партий за израсходованные ими средства", – добавила Устинова.

Что говорила Рудык в интервью Elle?

Кира Рудык рассказывала о сотрудничестве с Аmazon, как она раздавала флаеры, продавала шиншилл у метро и делала обручи для волос.

После всего этого она пошла в IT-сферу. Работала тестировщиком ПО, программистом и даже стала предпринимателем.

"Я точно знаю, что мои успехи — результат долгого и тяжелого труда. Но прежде всего, я обязана своей семье за ​​поддержку, а также всем, кто дал мне шанс пробиться в отраслях, которые считаются "мужскими", — говорила она.

[ + – ] Рудык считает, что каждый день работает над развитием бизнеса в Украине Фото: Facebook

Как утверждает Рудык, она продала IT-стартап Amazon за 1 млрд долларов и купила машину родителям.

"Просто представьте ощущение, когда ты прикрепляешь большой красный бант на авто и ожидаешь реакции родителей. Здесь важны не цвет или марка, а возможность осуществить мечту. Это бесценно", – сказала Рудык.

Далее в интервью речь шла о том, что нужно развивать бизнес в Украине и поддерживать предпринимателей.

"Это и есть моя цель, ради которой я работаю каждый день. Я не считаю тех, кто скептически относится к моим идеям и проектам, и советую то же делать другим. Ибо те, кто сейчас ставят палки в колеса, потом первыми будут тебе аплодировать", — заключила нардеп.

Напомним, что лидер партии "Голос" Кира Рудык не могла ответить на вопрос, есть ли у нее американский паспорт. Журналистка Наталья Влащенко спрашивала политика об этом три раза. "Я родилась в Украине и являюсь украинкой", — отвечала Рудык.

Кроме Рудык, наличие американского гражданства пытались выявить у главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. "Слуга народа" Александр Качура отправлял запрос пограничникам, в СБУ, и Госмиграционную службу, чтобы эти структуры подтвердили наличие гражданства США у Арахамии и Рудык.

В сентября этого года фракция "Голос" в Верховной Раде официально раскололась, 11 нардепов перешли в новое объединение "Справедливость", которое возглавила Устинова.

Некоторые нардепы ушли из "Голоса" по причине "узурпации власти". Главу фракции "Голос" Ярослава Железняка уволили с этой должности еще в октябре.