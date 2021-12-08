Обкладинка, фотосесія та 6 сторінок — $25 тис. У "Голосі" назвали суму витрат Рудик на інтерв'ю Elle

Голова партії "Голос" похвалилася, що потрапила до спецпроекту журналу Elle. У відповідь її колишня колега з фракції розповіла, скільки коштує таке задоволення.

Лідерці партії "Голос" Кіру Рудик дорікнули за інтерв'ю журналу Elle. Нардепка цієї ж партії Олександра Устінова зазначила у Facebook, що на це витратили чималі гроші.

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Почалося все з поста Рудика про те, що 6 грудня "світ побачив спецпроєкт журналу Elle Business".

"Напевно, кожна з дівчат мріє побачити своє фото на обгортці журналу. Сьогодні я надзвичайно радію, що є змога розповісти про досягнення цілей у політиці та бізнесі, підтримку жіночого лідерства та різні історії", – поінформувала Рудик.

Устінова у відповідь виклала розцінки на таку "дівчачу мрію".

"ELLE Business. Обкладинка + 6 сторінок + фотосесія — 25 тис. доларів. Розворот 2 сторінки — 3,5 тис. євро. У мене тільки одне питання до Кіри Рудик — це власним коштом робилося? І якщо так — то коли ми побачимо це у декларації у розділі "зміни у майновому становищі". Чи пішли на це гроші "партії?" Це ж 82 млн, які щороку виділяються вам на її розвиток із державного бюджету", – написала вона.

Політик висловила жаль, що ці суми не побачить Національне агентство із запобігання корупції.

"Саме ви та підконтрольні вам народні депутати блокують закон про політичні партії, якими повертають звіти політичних партій за витрачені ними кошти", – додала Устінова.

Що говорила Рудик у інтерв'ю Elle?

Кіра Рудик розповідала про співпрацю з Аmazon, як вона роздавала флаєри, продавала шиншил біля метро та робила обручі для волосся.

Після цього вона пішла в IT-сферу. Працювала тестувальницею ПЗ, програмісткою і навіть стала підприємицею.

"Я точно знаю, що мої успіхи — результат довгої і важкої праці. Але перш за все, я зобов'язана своїй сім'ї за підтримку, а також усім, хто дав мені шанс пробитися в галузях, які вважаються "чоловічими", — говорила вона.

[ + – ] Рудик вважає, що щодня працює над розвитком бізнесу в Україні Фото: Facebook

Як стверджує Рудик, вона продала IT-стартап Amazon за 1 млрд. доларів і купила машину батькам.

"Просто уявіть відчуття, коли ти прикріплюєш великий червоний бант на авто і очікуєш на реакцію батьків. Тут важливі не колір або марка, а можливість здійснити мрію. Це безцінно", — сказала Рудик.

Далі в інтерв'ю йшлося про те, що потрібно розвивати бізнес в Україні та підтримувати підприємців.

"Це і є моя мета, заради якої я працюю щодня. Я не рахую тих, хто скептично ставиться до моїх ідей і проєктів, і раджу те ж саме робити іншим. Бо ті, хто зараз ставлять палиці в колеса, потім першими аплодуватимуть тобі", — підсумувала нардепка.

Нагадаємо, що лідерка партії "Голос" Кіра Рудик не могла відповісти на запитання, чи має американський паспорт. Журналістка Наталія Влащенко питала політика про це тричі. "Я народилася в Україні і є українкою", — відповіла Рудик.

Крім Рудик, наявність американського громадянства намагалися виявити у голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. "Слуга народу" Олександр Качура надсилав запит прикордонникам, до СБУ, та Держміграційної служби, щоб ці структури підтвердили наявність громадянства США в Арахамії та Рудик.

У вересні цього року фракція "Голос" у Верховній Раді офіційно розкололася, 11 нардепів перейшли до нового об'єднання "Справедливість", яке очолила Устінова.

Деякі нардепи пішли з "Голосу" через "узурпацію влади". Голову фракції "Голос" Ярослава Железняка звільнили з цієї посади ще у жовтні.