"Европейская солидарность" сообщила об обысках у соратников Порошенко (видео)

Силовики в ходе обысков искали документы, которые связаны с поставками угля в Украину за 2014 год.

В среду, 29 декабря, силовики пришли с обысками к членам партии "Европейская солидарность" Юрию Онищенко и Сергею Березенко. Об этом во время брифинга сообщили нардеп от ЕС Ирина Геращенко и лидер центрального штаба политсилы Александр Турчинов.

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По словам парламентария, следственные действия проводились в 7 утра по месту проживания членов партии:

Юрий Онищенко — чрезвычайный и полномочный посол, первый помощник пятого президента Петра Порошенко с 2014 по 2019 год;

Сергей Березенко — нардеп VIII созыва от БПП, внештатный советник Петра Порошенко с 2015 по 2019 год.

"Вот что делать, когда ты являешься наибольшим разочарованием года? Очевидно — кошмарить оппозицию. Каждый день члены нашей команды чувствуют на себе давление, запугивание, шантаж и политические репрессии. Сегодняшнее утро для нескольких членов нашей команды, в частности Юрия Онищенко и Сергея Березенко, которые не предали команду, за это их сегодня кошмарят. У них искали уголь за 2014 год… Это политический сигнал Петру Порошенко", — подчеркнула Ирина Геращенко и заявила, что пятый президент проинформирован об обысках у членов "Европейской солидарности".

Как отметила нардеп, партия ЕС инициирует создание своего "списка Магницкого", куда попадут все "причастные к политическим репрессиям", после чего документ передадут коллегам из Европейского Союза.

По словам Александра Турчинова, нынешняя власть действует за "шаблонами" России и Беларуси, прибегая к политическим репрессиям против оппозиции.

"Они продолжают преследовать лидера оппозиции Петра Порошенко. Сегодня утром состоялись обыски у представителей нашей партии — обыскивали жилье Юрия Онищенко, который имеет 25 лет дипломатического стажа, экс-депутата Сергея Березенко и других наших коллег. Они (силовики — ред.) искали документы, связанные с углем. Но не 2021 года, а 2014 года. И, безусловно, они ничего не нашли. Но цель таких обысков — демонстративный террор и запугивание… Такое новогоднее поздравление передали. Мы знаем, что и дальше будут продолжаться провокации против ЕС. Зеленский дальше ставит задание силовикам, чтобы не боролись с российской агрессией, а бороться с главным политическим оппонентом Петром Порошенко и "Европейской солидарностью", — добавил Александр Турчинов.

Лидер центрального штаба ЕС посоветовал Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю поискать в своих офисах и Офисе президента документы, связанные с поставками угля.

"Это (документы — ред.) может заинтересовать в ближайшем времени правоохранителей. Документы, связанные с поставками на $3 млрд угля из России и оккупированных территорий. То, что вы продолжаете делать… Эти провокации не оттянут ваш конец, уважаемые зеленые руководители. Они только приближают ваш позорный конец. И вы можете убедиться, изучив историю вашего предшественника Виктора Януковича", — подытожил Александр Турчинов в ходе брифинга.

[ + – ] Силовики провели обыски у членов партии "Европейская солидарность"

Подозрение Петру Порошенко — предыстория

20 декабря следователи ГБР подписали подозрение в госизмене и содействии террористической деятельности пятому президенту Петру Порошенко. Нардеп является фигурантом уголовного производства по делу о поставках угля из ОРДЛО в Украину.

Во время брифинга СБУ сообщила, что Петр Порошенко причастен к финансированию оккупационных властей Донбасса на 200 млн гривен через схемы с поставками угля. Следствие также подозревает пятого президента в срыве контрактов на импорт южноафриканского угля в Украину.

Петр Порошенко отреагировал на подозрение ГБР и заявил о намерении вернутся в Украину. 24 декабря ряд СМИ сообщил, что Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание пятого президента, чтобы его доставили на заседание для избрания меры пресечения.

Также 24 декабря Офис генпрокурора подтвердил о ходатайстве о взятии под стражу Петра Порошенко с возможностью внести залог в размере 1 млрд гривен.

28 декабря пресс-секретарь Печерского райсуда заявил, что суд не получал от силовиков ходатайство об избрании Петру Порошенко меры пресечения.