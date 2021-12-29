"Європейська солідарність" повідомила про обшуки в соратників Порошенка (відео)

Силовики під час обшуків шукали документи, пов'язані з постачанням вугілля в Україну за 2014 рік.

У середу, 29 грудня, силовики прийшли з обшуками до членів партії "Європейська солідарність" Юрія Онищенка та Сергія Березенка. Про це під час брифінгу повідомили нардепка від ЄС Ірина Геращенко та лідер центрального штабу політсили Олександр Турчинов.

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За словами парламентаря, слідчі дії проводилися о 7-й ранку за місцем проживання членів партії:

Юрій Онищенко — надзвичайний і повноважний посол, перший помічник п'ятого президента Петра Порошенка з 2014 по 2019 рік;

Сергій Березенко — нардеп VIII скликання від БПП, позаштатний радник Петра Порошенка з 2015 до 2019 року.

"От що робити, коли ти є найбільшим розчаруванням року? Очевидно — кошмарити опозицію. Щодня члени нашої команди відчувають на собі тиск, залякування, шантаж і політичні репресії. Сьогоднішній ранок для кількох членів нашої команди, зокрема Юрія Онищенка та Сергія Березенка, які не зрадили команду, за це їх сьогодні кошмарять. У них шукали вугілля за 2014 рік… Це політичний сигнал Петру Порошенку", — наголосила Ірина Геращенко та заявила, що п'ятий президент поінформований про обшуки в членів "Європейської солідарності".

Як зазначила нардепка, партія ЄС ініціює створення свого "списку Магницького", куди потраплять усі "причетні до політичних репресій", після чого документ передадуть колегам із Європейського Союзу.

За словами Олександра Турчинова, нинішня влада діє за "шаблонами" Росії та Білорусі, вдаючись до політичних репресій проти опозиції.

"Вони продовжують переслідувати лідера опозиції Петра Порошенка. Сьогодні вранці відбулися обшуки в представників нашої партії — обшукували житло Юрія Онищенка, який має 25 років дипломатичного стажу, ексдепутата Сергія Березенка й інших наших колег. Вони (силовики — ред.) шукали документи, пов'язані з вугіллям, але не 2021 року, а 2014. І, безумовно, вони нічого не знайшли, але мета таких обшуків — демонстративний терор і залякування… Таке новорічне вітання передали… Ми знаємо, що й надалі продовжуватимуться провокації проти ЄС. Зеленський далі ставить завдання силовикам, щоб не боролися з російською агресією, а боротися з головним політичним опонентом Петром Порошенком та "Європейською солідарністю", — додав Олександр Турчинов.

Лідер центрального штабу ЄС порадив Володимиру Зеленському та прем'єр-міністрові Денису Шмигалю пошукати у своїх офісах та Офісі президента документи, пов'язані з постачанням вугілля.

"Це (документи — ред.) може зацікавити найближчим часом правоохоронців. Документи, пов'язані з поставками на $3 млрд вугілля з Росії та окупованих територій. Те, що ви продовжуєте робити… Ці провокації не відтягнуть ваш кінець, шановні зелені керівники. Вони тільки наближають ваш ганебний кінець. І ви можете переконатися, вивчивши історію вашого попередника Віктора Януковича", — підсумував Олександр Турчинов у процесі брифінгу.

[ + – ] Силовики провели обшуки в членів партії "Європейська солідарність"

Підозра Петру Порошенку — передісторія

20 грудня слідчі ДБР підписали підозру в держзраді та сприянні терористичній діяльності п'ятому президенту Петру Порошенку. Нардеп є фігурантом кримінального провадження в справі про постачання вугілля з ОРДЛО в Україну.

Під час брифінгу СБУ повідомила, що Петро Порошенко причетний до фінансування окупаційної влади Донбасу на 200 млн гривень через схеми з постачанням вугілля. Слідство також підозрює п'ятого президента в зриві контрактів на імпорт південноафриканського вугілля в Україну.

Петро Порошенко відреагував на підозру ДБР і заявив про намір повернутися в Україну. 24 грудня низка ЗМІ повідомила, що Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання п'ятого президента, щоб його доставили на засідання для обрання запобіжного заходу.

Також 24 грудня Офіс генпрокурора підтвердив про клопотання взяття під варту Петра Порошенка з можливістю внести заставу у розмірі 1 млрд гривень.

28 грудня прессекретар Печерського райсуду заявив, що суд не отримував від силовиків клопотання про обрання Петру Порошенку запобіжного заходу.