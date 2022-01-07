"Мир изменится". Лукашенко объявил о создании "тесной связки" с РФ, Украиной и Казахстаном

Лидер Беларуси заявил о курсе на создание объединения стран, подчеркнув необходимость вернуть украинское государство "в лоно настоящей веры".

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в наступившем 2022 году произойдет "объединение народов и государств в союзы", упомянув в этом контексте свою республику, а также Украину, Россию и Казахстан. В то же время глава государства заявил о необходимости возвращения Украины "в лоно нашей настоящей веры". Об этом Лукашенко сказал во время рождественского посещения храма Преподобных Оптинских старцев в Минске в пятницу, 7 января, передает его пресс-служба.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам Лукашенко, 2022 год "будет непростым" и мир "изменится серьезнейшим образом".

"Изменится в плане объединения народов и государств в союзы. Таким государствам, как мы, в одиночку не просто будет трудно выжить, — будет невозможно. Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями. Кто это? Это Россия. Это Казахстан. Это Украина", — сказал лидер республики, добавив, что в этих государствах "народ обездолен до крайности" и долго так "продолжаться не может".

Также Лукашенко заявил, что необходимо сделать все возможное, "чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры". Президент Беларуси утверждает, что в украинском государстве "произошел раскол по религиозным направлениям" и преодолеть его будет затруднительно. Предположительно, речь идет о Православной церкви Украины, которая была признана самостоятельной 6 января 2019 года после получения томоса об автокефалии.

Лукашенко добавил, что белорусская православная церковь также могла получить автокефалию 2020 году на фоне массовых протестов в республике.

"Вы это все знаете. Мы этого избежали. И я не хочу, чтобы это повторилось у наших соседей", — добавил лидер республики.

Затем Лукашенко еще раз подчеркнул, что 2022 год "будет очень сложным" и ошибиться Беларуси "ни в коем случае нельзя", так как государство может "рухнуть".

Ранее эксперты американского Института изучения войны озвучили сценарий, при котором Россия, совершая вторжение на украинскую территорию, могла бы заручиться поддержкой войск, размещенных на территории Беларуси.

В декабре прошедшего года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не исключил вторжения белорусских войск в Украину. Министр обороны Украины Алексей Резников в свою очередь заявил, что РФ будет готова к полномасштабной военной операции против украинского государства в конце января.

Тем временем руководство РФ и Беларуси продолжают курс на интеграцию в рамках соглашений о Союзном государства, которые предполагают взаимодействие стран в сферах экономики, промышленности и транспорта.

Также Фокус писал, что Россия перебрасывает бронетехнику в Казахстан на фоне восстания в республике. При этом известно, что Кремль дислоцировал в стране бойцов, воевавших против Украины, а командовать ими будет российский генерал Андрей Сердюков, принимавший участие в оккупации Крыма.