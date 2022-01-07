"Світ зміниться". Лукашенко оголосив про створення "тісної зв'язки" з РФ, Україною та Казахстаном

Лідер Білорусі заявив про курс на створення об'єднання країн, наголосивши на необхідності повернути українську державу "в лоно справжньої віри".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що у 2022 році відбудеться "об'єднання народів і держав у союзи", згадавши в цьому контексті свою республіку, а також Україну, Росію та Казахстан. Водночас, голова держави заявив про необхідність повернення України "в лоно нашої справжньої віри". Про це Лукашенко сказав під час різдвяного візиту до храму Преподобних Оптинських старців у Мінську в п'ятницю, 7 січня, передає його прес-служба.

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За словами Лукашенка, 2022 рік "буде непростим" і світ "зміниться дуже серйозно".

"Зміниться у плані об'єднання народів і держав у союзи. Таким державам, як ми, наодинці не просто буде важко вижити, — буде неможливо. Тому я й узяв жорсткіший курс на те, щоб зберегти наш суверенітет і незалежність, щоб ми були державою. Але були у тісній звʼязці з нашими найближчими друзями та братами. Хто це? Це Росія. Це Казахстан. Це Україна ", — сказав лідер республіки, додавши, що в цих державах "народ знедолений до крайності" і довго так "тривати не може".

Також Лукашенко заявив, що необхідно зробити все можливе, щоб "повернути Україну в лоно нашої справжньої віри". Президент Білорусі стверджує, що в українській державі "відбувся розкол за релігійними напрямками" і подолати його буде важко. Імовірно, йдеться про Православну церкву України, яка була визнана самостійною 6 січня 2019 після отримання томосу про автокефалію.

Лукашенко додав, що білоруська православна церква також могла отримати автокефалію у 2020 році на тлі масових протестів у республіці.

"Ви це все знаєте. Ми цього уникли. І я не хочу, щоб це повторилося у наших сусідів", — додав лідер республіки.

Потім Лукашенко ще раз наголосив, що 2022 рік "буде дуже складним" і помилитися Білорусі "у жодному разі не можна", оскільки держава може "звалитися".

Раніше експерти американського Інституту вивчення війни озвучили сценарій, за якого Росія, роблячи вторгнення на українську територію, могла б заручитися підтримкою військ, розміщених на території Білорусі.

У грудні минулого року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не виключив вторгнення білоруських військ в Україну. Міністр оборони України Олексій Резніков у свою чергу заявив, що РФ буде готова до повномасштабної військової операції проти української держави наприкінці січня.

Тим часом керівництво РФ та Білорусі продовжує курс на інтеграцію в рамках угод про Союзну державу, які передбачають взаємодію країн у сферах економіки, промисловості та транспорту.

Також Фокус писав, що Росія перекидає бронетехніку до Казахстану на тлі повстання в республіці. При цьому відомо, що Кремль дислокував у країні бійців, які воювали проти України, а командуватиме ними російський генерал Андрій Сердюков, який брав участь в окупації Криму.