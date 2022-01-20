Судья по делу Порошенко решил уйти в отпуск

Журналистам удалось выяснить, что в отпуск Алексей Соколов ушел с сегодняшнего дня. А в суде утверждают, что "как будет дальше — неизвестно".

Следственный судья Печерского райсуда Киева Алексей Соколов, избравший вчера пятому президенту Украины и лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, сегодня, 20 января, ушел в отпуск. Об этом сообщил пресс-секретарь суда Виталий Чергавый, пишет "Укринформ".

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"Сегодня судья находится в отпуске. Как будет дальше – неизвестно", — отметил он.

Информацию о том, что Соколов ушел в отпуск, подтвердил и Ростислав Кравец, адвокат бывшего судьи Днепровского райсуда Николая Чауса.

"Наше заседание у судьи Соколова сегодня, к сожалению, не состоится", — написал юрист в соцсети Facebook и выложил фото дверей кабинета судьи, на которых висит объявление, что 20 января Соколов находится в отпуске.

[ + – ] Фото Ростислава Кравца из Facebook

Напомним, Петр Порошенко вернулся из-за границы в Украину 17 января, в тот же день на заседании Печерского суда начали избирать политику меру пресечения. Началось заседание в 11:40, а в 17:40 судья Алексей Соколов пошел в совещательную комнату, где находился пять часов. Позже секретарь суда заявил, что решение будет объявлено 19 января.

19 января Печерский суд принял решение отпустить Порошенко под личное обязательство. Также на нардепа возложили ряд процессуальных обязанностей: не отлучаться с места жительства, сдать следователю на хранение паспорта и прибывать к следователю по первому вызову.

Такую мягкую меру пресечения пятый президент и его соратники отпраздновали в ресторане "Царское село" в центре Киева.

ГБР планирует обжаловать меру пресечения для Петра Порошенко. В ведомстве считают, что решение судьи Алексея Соколова о личном обязательстве "не обеспечит должного поведения подозреваемого Петра Порошенко". Ведь сторона обвинения ходатайствовала о взятии под стражу обвиняемого в госизмене политика с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен.

Офис генпрокурора также собирается обжаловать решение суда по делу Порошенко.

Напомним, пятый президент подозревается в госизмене по делу о торговле углем с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей в 2014-2015 годах. По этому же делу проходят нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук и экс-министр энергетики Владимир Демчишин. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы, если суд докажет его вину.