Суддя у справі Порошенка вирішив піти у відпустку

Журналістам вдалося з'ясувати, що у відпустку Олексій Соколов пішов із сьогоднішнього дня. А в суді стверджують, що "як буде далі — невідомо".

Слідчий суддя Печерського райсуду Києва Олексій Соколов, який обрав учора п'ятому президентові України та лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, сьогодні, 20 січня, пішов у відпустку. Про це повідомив прессекретар суду Віталій Чергавий, пише "Укрінформ".

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"Сьогодні суддя перебуває у відпустці. Як буде далі — невідомо", — зазначив він.

Інформацію про те, що Соколов пішов у відпустку, підтвердив і Ростислав Кравець, адвокат колишнього судді Дніпровського райсуду Миколи Чауса.

"Наше засідання у судді Соколова сьогодні, на жаль, не відбудеться", — написав юрист у соцмережі Facebook і виклав фото дверей кабінету судді, на яких висить оголошення, що 20 січня Соколов перебуває у відпустці.

[ + – ] Фото Ростислава Кравця з Facebook

Нагадаємо, Петро Порошенко повернувся з-за кордону в Україну 17 січня, того ж дня на засіданні Печерського суду почали обирати політику запобіжний захід. Почалося засідання об 11:40, а о 17:40 суддя Олексій Соколов пішов до нарадчої кімнати, де перебував п'ять годин. Пізніше секретар суду заявив, що рішення буде оголошено 19 січня.

19 січня Печерський суд ухвалив рішення відпустити Порошенка під особисте зобов'язання. Також на нардепа поклали низку процесуальних обов'язків: не відлучатися з місця проживання, здати слідчому на зберігання паспорт і прибувати до слідчого за першим викликом.

Такий м'який запобіжний захід п'ятий президент і його соратники відсвяткували в ресторані "Царське село" в центрі Києва.

ДБР планує оскаржити запобіжний захід для Петра Порошенка. У відомстві вважають, що рішення судді Олексія Соколова про особисте зобов'язання "не забезпечить належної поведінки підозрюваного Петра Порошенка". Адже сторона звинувачення клопотала про взяття під варту обвинуваченого в держзраді політика з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд гривень.

Офіс генпрокурора також має намір оскаржити рішення суду в справі Порошенка.

Нагадаємо, п'ятий президент підозрюється в держзраді в справі про торгівлю вугіллям із тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей у 2014-2015 роках. У цій же справі проходять нардеп ОПЗЖ Віктор Медведчук та ексміністр енергетики Володимир Демчишин. Порошенко загрожує до 15 років ув'язнення, якщо суд доведе його провину.