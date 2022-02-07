ГБР проводит обыск в горсовете Кривого Рога из-за почти 700 млн грн убытков бюджета

Ранее глава МВД Монастырский допустил, что самоубийство мэра города Павлова могло быть связано с аудитом, показавшим злоупотребления со стороны местных властей.

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски в городском совете Кривого Рога и его исполнительном комитете в рамках производства об убытках государственного бюджета в размере почти 700 млн гривен вследствие служебной халатности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства утром в понедельник, 7 февраля.

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По версии следствия, по состоянию на 1 апреля 2021 года Криворожский горсовет заключил с одним из градообразующих предприятий 82 договора об аренде земельных участков, однако чиновники в интересах бизнеса занизили стоимость арендной платы. В результате компания не заплатила в бюджет около 700 млн гривен.

Сотрудники Госбюро расследований в ходе обысков изымает договоры и другие документы. Следствие предварительно квалифицировала возможное преступление по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет, уточнили в ГБР.

Напомним, 15 августа 2021 года в селе Вольное Днепропетровской области было найдено тело мэра Кривого Рога Константина Павлова с огнестрельным ранением. Следствие рассматривает две версии произошедшего — главу города могли довести до самоубийства, либо он самостоятельно решил покончить с жизнью из-за личных или рабочих обстоятельств.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 6 сентября прошлого года заявил, что Павлов мог пойти на суицид на фоне большого аудита городского бюджета, который, по словам главы МВД, показал наличие серьезных злоупотреблений со стороны власти. Также Монастырский отметил, что ответственность за нарушения мог понести человек, который подписывал документы, а именно — городской голова.

В ответ начальник юридического управления исполкома Максим Кудин заявил, что после смерти главы города проверки в горсовете участились, однако они касаются периода, когда тот еще не руководил городом. Павлов проработал в должности мэра Кривого Рога почти 8 месяцев — с 17 декабря 2020 года по 15 августа 2021 года. На данный момент обязанности городского головы исполняет Юрий Вилкул.

Также Фокус писал о том, что спустя два месяца после смерти Константина Павлова был найден труп его родного брата — Андрея, а еще через месяц скончался двоюродный брат Борис. Вдова покойного мэра Кривого Рога после этого заявила, что ни она, ни ее сын не собираются уходить из жизни, в том числе путем суицида.