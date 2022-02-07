ДБР проводить обшук у міськраді Кривого Рогу через майже 700 млн грн збитків бюджету

Раніше глава МВС Монастирський припустив, що самогубство мера міста Павлова могло бути пов'язане з аудитом, який показав зловживання місцевою владою.

Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить обшуки в міській раді Кривого Рогу та його виконавчому комітеті в межах провадження про збитки державного бюджету в розмірі майже 700 млн гривень унаслідок службової недбалості. Про це повідомила пресслужба відомства зранку в понеділок, 7 лютого.

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За версією слідства, станом на 1 квітня 2021 року Криворізька міськрада уклала з одним із містоутворювальних підприємств 82 договори про оренду земельних ділянок, проте чиновники на користь бізнесу занизили вартість орендної плати. У результаті компанія не заплатила до бюджету близько 700 млн гривень.

Співробітники Держбюро розслідувань під час обшуків вилучають договори й інші документи. Слідство попередньо кваліфікувало можливий злочин за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 2 до 5 років, уточнили в ДБР.

Нагадаємо, 15 серпня 2021 року в селі Вільне Дніпропетровської області було знайдено тіло мера Кривого Рогу Костянтина Павлова з вогнепальним пораненням. Слідство розглядає дві версії події — главу міста могли довести до самогубства, або він самостійно вирішив покінчити життя через особисті або робочі обставини.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський 6 вересня минулого року заявив, що Павлов міг вдатися до суїциду на тлі великого аудиту міського бюджету, який, за словами голови МВС, показав наявність серйозних зловживань із боку влади. Також Монастирський зазначив, що відповідальність за порушення могла понести людина, яка підписувала документи, а саме — міський голова.

У відповідь начальник юридичного управління виконкому Максим Кудін заявив, що після смерті голови міста перевірки в міськраді почастішали, проте вони стосуються періоду, коли той ще не керував містом. Павлов пропрацював на посаді мера Кривого Рогу майже 8 місяців – із 17 грудня 2020 року до 15 серпня 2021 року. Наразі обов'язки міського голови виконує Юрій Вілкул.

Також Фокус писав про те, що через два місяці після смерті Костянтина Павлова було знайдено труп його рідного брата — Андрія, а ще через місяць помер двоюрідний брат Борис. Вдова покійного мера Кривого Рогу після цього заявила, що ні вона, ні її син не збираються йти з життя, зокрема шляхом суїциду.