Байден в Польше, новое землетрясение в Турции и санкции против РФ: главное за ночь 20 февраля

Фокус в одном материале собрал главные события прошедшего вечера и ночи и традиционно информирует о том, что произошло нового в Украине и мире.

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Президент США Джо Байден сразу после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве отправился в Польшу, в Турции и Сирии произошло новое землетрясение, которое разрушило поврежденные здания, а Евросоюз продлил санкции против РФ еще на год. Фокус традиционно информирует о том, что произошло нового в Украине и мире.

Байден прибыл в Польшу после визита в Киев

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Джо Байден прибыл в польский город Жешув, после чего на самолете отправится в Варшаву, где планируется встретиться с польским лидером Анджеем Дудой.

По информации польских журналистов, встреча Байдена и Дуды состоится во вторник, 21 февраля. Планируется, что у лидеров двух стран сперва пройдут переговоры тет-а-тет, после чего состоится совместная пресс-конференция.

Также президент США проведет встречу с лидерами Бухарестской девятки — руководством стран восточного фланга НАТО.

Новое землетрясение в Турции и Сирии

20 февраля стало известно, что на территории Турции и Сирии в районе государственной границы двух стран произошли новые землетрясения. Магнитуда самого сильного из них — 6,4.

Местные СМИ сообщили, что в результате землетрясения, эпицентром которого стал район Дефне города Хатай, в Турции 6 человек погибли, 294 человека получили ранения, 18 из которых были тяжело ранены. После первых толчков было зафиксировано 32 афтершока, самый сильный из которых — магнитудой 5,8. Некоторые здания, которые были повреждены в ходе предыдущего землетрясения, разрушились в результате толчков в понедельник.

В Сирии около 470 раненых обратились в больницы после землетрясений в понедельник. Таким образом общее число пострадавших на данный момент составляет 764 человек.

Евросоюз на год продлил санкции против России

Европейский Союз продлил санкции против России из-за полномасштабной войны и оккупации территорий Украины до 24 февраля 2024 года.

"Европейский союз остается непоколебимым в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. ЕC привержен полной реализации политики непризнания в отношении незаконной оккупации России", — говорится в сообщении официального журнала Евросоюза.

Грузинская делегация отказалась приехать в Украину 24 февраля

Делегация парламента Грузии отказалась от поездки в Киев в годовщину начала российского полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Член правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Заркуа заявил, что Киев якобы не оставил места для дипломатических отношений в Тбилиси из-за призывов к открытию второго фронта и выдаче Украине политика Михеила Саакашвили, который пребывает под арестом.

Кроме того, политик заявил, что власти Грузии сделали "все на всех уровнях" для борьбы украинского народа, в том числе и то, что "не осмелились" сделать европейские страны. При этом о не уточнил, о чем конкретно идет речь.

Россия готовит новые провокации в Северном море

По данным Службы военной разведки и безопасности (MIVD) Королевства Нидерландов, Россия пытается саботировать критически важную инфраструктуру в голландской части Северного моря.

По словам главы MIVD Яна Свилленса, российское судно было обнаружено около морской ветряной электростанции в Северном море. Нидерландам пришлось отправить корабли морской пехоты и береговой охраны, чтобы вывести подозрительный корабль из голландских вод.

Кроме того, нидерландские спецслужбы в новом отчете заявили, что критически важная инфраструктура, такая как интернет-кабели, газовые трубы и ветряные электростанции, стала целью российской диверсионной деятельности. Предполагается, что РФ собирается подорвать один из объектов инфраструктуры.