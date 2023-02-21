Байден у Польщі, новий землетрус в Туреччині та санкції проти РФ: головне за ніч 20 лютого

Фокус в одному матеріалі зібрав головні події минулого вечора і ночі та традиційно інформує про те, що сталося нового в Україні та світі.

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Президент США Джо Байден одразу після зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві вирушив до Польщі, в Туреччині та Сирії стався новий землетрус, який зруйнував пошкоджені будівлі, а Євросоюз продовжив санкції проти РФ ще на рік. Фокус традиційно інформує про те, що сталося нового в Україні та світі.

Байден прибув до Польщі після візиту до Києва

Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським президент США Джо Байден прибув до польського міста Жешув, після чого літаком вирушить до Варшави, де планується зустрітися із польським лідером Анджеєм Дудою.

За інформацією польських журналістів, зустріч Байдена та Дуди відбудеться у вівторок, 21 лютого. Планується, що у лідерів двох країн спершу пройдуть переговори тет-а-тет, після чого відбудеться спільна пресконференція.

Також президент США проведе зустріч із лідерами Бухарестської дев'ятки – керівництвом країн східного флангу НАТО.

Новий землетрус в Туреччині та Сирії

20 лютого стало відомо, що на території Туреччини та Сирії в районі державного кордону двох країн сталися нові землетруси. Магнітуда найсильнішого з них – 6,4.

Місцеві ЗМІ повідомили, що внаслідок землетрусу, епіцентром якого став район Дефне міста Хатай, у Туреччині 6 людей загинули, 294 особи отримали поранення, 18 з яких були тяжко поранені. Після перших поштовхів було зафіксовано 32 афтершоки, найсильніший з яких – магнітудою 5,8. Деякі будівлі, які були пошкоджені під час попереднього землетрусу, зруйнувалися внаслідок поштовхів у понеділок.

У Сирії близько 470 поранених звернулися до лікарень після землетрусів у понеділок. Таким чином, загальна кількість постраждалих на даний момент становить 764 особи.

Євросоюз на рік продовжив санкції проти Росії

Європейський Союз продовжив санкції проти Росії через повномасштабну війну та окупацію територій України до 24 лютого 2024 року.

"Європейський союз залишається непохитним у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. ЄC відданий повній реалізації політики невизнання щодо незаконної окупації Росії", — йдеться у повідомленні офіційного журналу Євросоюзу.

Грузинська делегація відмовилася приїхати до України 24 лютого

Делегація парламенту Грузії відмовилася від поїздки до Києва у річницю початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого. Член правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Заркуа заявив, що Київ нібито не залишив місця для дипломатичних відносин у Тбілісі через заклики до відкриття другого фронту та видачу Україні політика Міхеїла Саакашвілі, який перебуває під арештом.

Крім того, політик заявив, що влада Грузії зробила "все на всіх рівнях" для боротьби українського народу, зокрема і те, що "не наважилися" зробити європейські країни. При цьому не уточнив, про що конкретно йдеться.

Росія готує нові провокації у Північному морі

За даними Служби військової розвідки та безпеки (MIVD) Королівства Нідерландів, Росія намагається саботувати критично важливу інфраструктуру в голландській частині Північного моря.

За словами голови MIVD Яна Свілленса, російське судно було виявлено біля морської вітряної електростанції у Північному морі. Нідерландам довелося відправити кораблі морської піхоти та берегової охорони, щоб вивести підозрілий корабель із голландських вод.

Крім того, нідерландські спецслужби у новому звіті заявили, що критично важлива інфраструктура, така як інтернет-кабелі, газові труби та вітряні електростанції, стала метою російської диверсійної діяльності. Передбачається, що РФ має намір підірвати один із об'єктів інфраструктури.