"Больше не боимся России": в Польше рассказали, почему анонсировали визит Зеленского заранее

По словам представителя МИД Лукаша Ясины, во время визита украинского президента Варшава была парализована. Город был заблокирован даже больше, чем во время визита президента США Джо Байдена.

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Польша объявила о визите президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву за несколько дней до его приезда, потому что официальные лица республики "больше не чувствуют страха перед россиянами". Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясину.

"Это было нелегко — и снова мы очень успешно скрываем эту информацию (о поездке высокопоставленных чиновников в Варшаву), как мы это сделали с Байденом несколько недель назад. Но мы больше не чувствуем такого страха перед россиянами, и мы решили сообщить о визите Зеленского за два дня до него, чтобы дать возможность польскому народу приехать в Варшаву и принять участие в выступлении двух лидеров", — рассказал Лукаш Ясина.

По словам спикера МИД Польши, визит Зеленского дался Варшаве нелегко — город был заблокирован гораздо в большей степени, чем это было во время визитов американских президентов Джо Байдена, Дональда Трампа и Барака Обамы.

"Но это того стоило, потому что в этом был символизм", — добавил Ясина.

Визит Зеленского в Польшу и встреча с Дудой

Президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля посетил столицу Польши Варшаву с официальным визитом.

У входа в президентский дворец украинского лидера встретили президент Польши Анджей Дуда и его жена Агата Корнгаузер-Дуда. На встрече президентов двух стран звучал гимн Украины. Как уже сообщал Фокус, на встречу с Дудой президент Украины прибыл с первой леди Еленой Зеленской.

В ходе своего визита Владимир Зеленский заявил, что в будущем между Украиной и Польшей не будет никаких границ.

В свою очередь, Анджей Дуда заявил, что Польша пытается добиться дополнительных гарантий безопасности для Украины со стороны НАТО. Кроме того, польский президент отметил, что в Варшаве поддерживают Киев в его стремлении к членству в Североатлантическом Альянсе.

Во время совместной пресс-конференции с Зеленским Дуда также заявил, что Польша отправит Украине еще 6 истребителей МиГ-29. При этом Варшава уже передала Киеву 4 таких самолета и еще 4 находятся в процессе транспортировки.

Кроме того, на пресс-конференции с польским премьером Матеушем Моравецким, Владимир Зеленский заявил, что Варшава предоставит Киеву БТР Rosomak, самоходные минометы Rak и ПЗРК Piorun.