"Більше не боїмося Росії": у Польщі розповіли, чому анонсували візит Зеленського заздалегідь

За словами представника МЗС Лукаша Ясіни, під час візиту українського президента Варшаву було паралізовано. Місто було заблоковане навіть більше, ніж під час візиту президента США Джо Байдена.

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Польща оголосила про візит президента України Володимира Зеленського до Варшави за кілька днів до його приїзду, бо офіційні особи республіки "більше не відчувають страху перед росіянами". Про це у четвер, 6 квітня, повідомив американський телеканал CNN із посиланням на речника Міністерства закордонних справ Польщі Лукаша Ясіну.

"Це було нелегко — і знову ми дуже успішно приховуємо цю інформацію (про поїздку високопосадовців до Варшави), як ми це зробили з Байденом кілька тижнів тому. Але ми більше не відчуваємо такого страху перед росіянами, і ми вирішили повідомити про візит Зеленського за два дні до нього, щоб дати можливість польському народу приїхати до Варшави та взяти участь у виступі двох лідерів", — розповів Лукаш Ясіна.

За словами речника МЗС Польщі, візит Зеленського дався Варшаві нелегко — місто було заблоковане значно більшою мірою, ніж це було під час візитів американських президентів Джо Байдена, Дональда Трампа та Барака Обами.

"Але це було того варте, бо в цьому був символізм", — додав Ясіна.

Візит Зеленського до Польщі та зустріч із Дудою

Президент України Володимир Зеленський 5 квітня відвідав столицю Польщі Варшаву з офіційним візитом.

Біля входу до президентського палацу українського лідера зустріли президент Польщі Анджей Дуда та його дружина Агата Корнгаузер-Дуда. Під час зустрічі президентів двох країн лунав гімн України. Як вже повідомляв Фокус, на зустріч із Дудою президент України прибув із першої леді Оленою Зеленською.

Під час свого візиту Володимир Зеленський заявив, що у майбутньому між Україною та Польщею не буде жодних кордонів.

Зі свого боку, Анджей Дуда заявив, що Польща намагається домогтися додаткових гарантій безпеки для України з боку НАТО. Крім того, польський президент зазначив, що у Варшаві підтримують Київ у його прагненні до членства у Північноатлантичному Альянсі.

Під час спільної пресконференції із Зеленським Дуда також заявив, що Польща відправить Україні ще 6 винищувачів МіГ-29. При цьому Варшава вже передала Києву 4 таких літаки та ще 4 перебувають у процесі транспортування.

Крім того, на пресконференції з польським прем'єром Матеушем Моравецьким, Володимир Зеленський заявив, що Варшава надасть Києву БТР Rosomak, самохідні міномети Rak та ПЗРК Piorun.