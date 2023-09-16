"Беспокоится" о детях Африки: Орбан обвинил США в "мошенничестве" с украинским зерном

Венгерский политик повторил кремлевские тезисы о голодных детях Африки, которые не получат буханку хлеба из-за "украинских мошенников". Кроме того, обвинил США, которые якобы являются настоящим владельцем украинского зерна.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что США причастны к тому, что украинское зерно якобы не попадает к африканским детям и они из-за этого голодают. Также утверждает, что на самом деле продукция оседает на территории ЕС и этому еще больше будет способствовать недавнее решение Еврокомиссии о снятии эмбарго на поставки украинского зерна. Основные тезисы заявления Орбана изложило издание Infostart.

Политик прокомментировал решение ЕС, которое даст возможность Украине перевозить свое зерно не морем, а по суше через территорию Европейского сообщества. Комментарий прозвучал в эфире венгерского радио "Кошута".

По его мнению, теперь не будет покупаться венгерское зерно, зато будет скупаться более дешевое украинское. Поэтому оно не попадет к "бедным африканским детям", которые не получат и "килограмма хлеба". При этом пригрозил, что не согласится выполнять решение ЕС, и вместе с ним еще будут "поляки, словаки, румыны".

После этого Орбан вспомнил о США: внезапно заявил, что сейчас происходит защита именно американских коммерческих интересов. По его словам, на самом деле торгуют не украинским, а американским зерном. И это позволило ему предположить, что победителем в войне будут именно США.

"То, что мы называем украинским зерном, не является украинским, а коммерческим продуктом с территории, которая, вероятно, принадлежала США. Это открывает новое измерение этой украинской дискуссии о войне. Кто победит, а кто проиграет в этой войне — несомненно, что Америка выиграет, а Европа проиграет", — пояснил свою позицию Орбан.

Зерновой коридор: детали

Соглашение о зерновом коридоре заключили в августе 2022 года. Согласно договору, Украина получила возможность экспортировать зерно и сельскохозяйственную продукцию через морские порты, а РФ обязуется корабли с зерном не трогать.

В середине лета 2023 года президент РФ Владимир Путин разорвал зерновое соглашение. После этого начались массированные обстрелы украинских портов. Сначала россияне повредили портовую инфраструктуру морских портов Одесской области и Черноморска. Затем приступили к ударам по речным портам в Рени и Измаиле: через них пролег альтернативный путь для изучения зерна.

Во время нескольких обстрелов обломки российских дронов-камикадзе падали на территории Румынии, страны НАТО. Правительство страны заверило, что позаботится о безопасности граждан — решило их отселить и установить защитные сооружения. Североатлантический альянс заверил, что опасности не заметили.

В то же время ряд стран Европы запретили перевозить через свою территорию ряд украинских продуктов — не только зерно, но и мясо, масло и тому подобное. В частности, эмбарго наложили Польша, Румыния, Словакия, Венгрия.

15 сентября Еврокомиссия приняла решение, которым сняла это эмбарго. После этого соответствующие действия должны предпринять правительства стран, которые запретили движение украинской продукции.

Напоминаем, Виктор Орбан имеет возможность навредить Украине не только в вопросе экспорта зерна. В частности, политик может помешать вступлению в ЕС, наложив вето на соответствующее решение. Между тем венгерское правительство имеет особые отношения с Кремлем: они им позволяют проводить самостоятельный обмен пленными.